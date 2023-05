Mariés au premier regard saison 7 : le candidat Maximilien se confie sur le vrai visage d'Estelle loin des caméras (et ce n'est pas ce que vous pensez)

Après un mariage réussi, Maximilien et Estelle se sont rendus à l’hôtel pour leur nuit de noces, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Explications.

Il y a quelques semaines, les téléspectateurs ont pu découvrir le mariage d’Estelle et de Maximilien. Une rencontre qui s’est bien déroulée malgré le comportement protecteur du père d’Estelle. Seulement voilà, même si le courant semble passer entre les deux jeunes mariés, Maximilien a dévoilé quelques anecdotes concernant le comportement de son épouse, Estelle, loin des caméras. Dans une interview accordée à TV Mag, le candidat a été cash.

Des révélations inédites

Le jeune homme a confié ses craintes ressenties avant la nuit de noces : "J'étais respectueux de la situation et de la pudeur d'Estelle. Mais plus les jours passaient et moins, nous avions de temps pour profiter de cette expérience. J'espérais qu'elle s'affranchisse davantage des consignes de son père et qu'elle profite de sa vie. Elle a 30 ans, elle est mère de famille et elle a la volonté de vivre une belle relation. J'attendais qu'elle me montre son désir de s'investir dans notre histoire avant la fin de l'expérience" a-t-il expliqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maximilien (@maximilien_mapr7)

Avant d'ajouter : "Soit elle restait bloquée sur le ressenti de son père lorsqu'il découvrirait les images à la télévision et ça allait être très compliqué. Soit, elle décidait de s'ouvrir. J'avais peur que cela gâche tout ". Mais, surprise, Estelle a eu un tout autre comportement loin des caméras. Il a déclaré : “J’ai découvert une Estelle sur la réserve et bloquée face aux caméras et une Estelle beaucoup plus naturelle hors caméra. Durant la nuit de noces par exemple, nous avions beaucoup discuté et très peu dormi. Nous avions parlé de nos vies et j'ai ressenti qu'elle avait envie de s'investir. Le vrai visage d'Estelle était celui que je voyais hors caméra. Les instants de tournage étaient difficiles à vivre, Estelle avançait avec le frein à main. Au fur et à mesure du tournage, elle a fini par lâcher prise. Mais c'était lent".

Leur histoire a-t-elle fonctionné et le couple est-il toujours marié ? Affaire à suivre…