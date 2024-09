Cette ancienne candidate emblématique de « Mariés au premier regard » vient de se marier !

Ce vendredi 13 septembre, une ancienne candidate de Mariés au premier regard a dit “oui” à son compagnon lors d’une cérémonie loin des caméras. Un grand moment d’émotion.

Depuis plusieurs années, Mariés au premier regard captive de nombreux téléspectateurs, curieux de découvrir de nouveaux couples se former chaque semaine devant leur écran. Récemment, une ancienne candidate phare de l’émission s’est finalement mariée, loin des caméras. Il s’agit de Marlène, qui avait participé à la saison 3.

Crédit photo : TF1

Pendant le tournage de l’émission, Marlène avait rencontré Kévin, un homme avec qui elle était compatible à 82%. Malgré cela, leur couple n’avait pas duré.

Marlène s’est mariée

Des années plus tard, Marlène semble enfin avoir trouvé la personne qui lui correspond parfaitement. Il s’agit de Sébastien, un homme avec qui Marlène a eu un petit garçon nommé Sandro en 2022, date à laquelle le couple s’est également fiancé.

Crédit photo : @marlenemapr3 / Instagram

Deux ans plus tard, le vendredi 13 septembre dernier, Marlène et Sébastien se sont finalement mariés. Et ce n’est autre que Christian Estrosi, le maire de Nice et mari de Laura Tenoudji, chroniqueuse dans Télématin, qui a uni le couple.

Ce week-end, Marlène et Sébastien ont pu fêter leur union avec leurs amis et leur famille, mais aussi plusieurs anciens candidats de l’émission qui ont fait le déplacement comme Cécile (saison 5), Vivien (saison 3), Florian (saison 2) et Cyndie (saison 6). On leur souhaite plein de bonheur !