Mask Singer : le salaire d'Elodie Frégé dévoilé ? Elle répond aux rumeurs

Alors que des rumeurs courent sur les salaires des jurés dans Mask Singer, Elodie Frégé a pris la parole pour rétablir la vérité.

La cinquième saison de Mask Singer a débuté ce vendredi 14 avril sur TF1. Les téléspectateurs ont pu découvrir de nouvelles personnalités cachées sous les costumes, mais également un nouveau jury composé de Kev Adams et Jeff Panacloc, ainsi que Michèle Bernier et Elodie Frégé qui ont fait leurs premiers pas dans l’émission.

Crédit photo : TF1

Pour l’occasion, Elodie Frégé a fait des révélations sur son expérience dans l’émission.

“J’avoue souffrir d’un petit complexe d’infériorité car j’avais peur que les gens m’aient oubliée. Mais dans Mask Singer, on est comme au spectacle. Je suis vraiment retombée en enfance. Avec Michèle Bernier, on est deux rieuses et deux pleureuses”, a-t-elle affirmé.

Les salaires des jurés dévoilés

Mais au début du lancement de cette nouvelle saison, tout ne s’est pas passé comme prévu. Le média Public a révélé les salaires des jurés de l’émission, un sujet qui suscite la curiosité du public. Selon ces révélations, Elodie Frégé aurait reçu 120 000 euros pour sa participation dans l’émission, tandis que Kev Adams aurait été payé 380 000 euros. Michèle Bernier et Jeff Panacloc auraient quant à eux touché respectivement 100 000 et 85 000 euros. Une rumeur à laquelle Elodie Frégé a souhaité réagir.

Crédit photo : TF1

“J’avais remarqué que l’argent que gagnent les jurés, de cette émission et d’autres, intéresse. On essaie de créer des fossés entre les gens. “Est-ce qu’untel est payé plus ou moins que l’autre ?” Nous, on s’en fiche, on le sait très bien, et on peut en parler entre nous. TF1 serait quand même sacrément débile de cacher des choses à quatre personnes qui vivent ensemble pendant plusieurs semaines, qui se lient d’amitié et qui parlent ouvertement des choses, comme on peut le faire entre amis. Ce serait quand même pas très intelligent de faire des différences”, a-t-elle affirmé.

Elodie Frégé dément les rumeurs

En plus de cela, le média affirmait que la chanteuse avait reçu la promesse d’un rôle dans une série de TF1 en plus de son contrat avec Mask Singer.

“J’adorerais ! J’adorerais qu’il y ait des clauses de contrat avec des rôles dans des séries. Je vais peut-être demander une égalisation de mon salaire étant donné ce qui est annoncé”, a-t-elle déclaré sur le ton de l’humour.

L'artiste a par la suite démenti les montants des salaires indiqués dans Public. Cependant, elle n’a pas souhaité dévoiler l’argent qu’elle touche véritablement pour sa participation à l’émission. Ainsi, le mystère reste entier pour les téléspectateurs les plus curieux.