Qu'est devenue Caroline de Mariés au premier regard ?

Candidate emblématique de la sixième saison de Mariés au premier regard, Caroline s’est faite remarquée pour son comportement dans l’émission et ses règlements de compte sur Instagram au moment de la diffusion. Alors que la saison 7 bat son plein, découvrez ce qu’elle devient.

En 2022, M6 a diffusé la sixième saison du programme de télé-réalité Mariés au premier regard. Dans cette nouvelle saison, une jeune femme de 30 ans prénommée Caroline Saugeot participe à l’émission télé. Maman d’un petit garçon appelé Loup-Gabriel, et sensibilisée par la nature et la cause animale, elle décide d’adopter un mode de vie vegan à la suite d’un voyage en Italie pour apprendre la langue. Si Caroline participe à l’émission, c’est pour rencontrer quelqu’un avec qui elle peut créer une vie de couple et elle espère tomber sur un homme sensible à l’environnement comme elle. Vivre une belle histoire d’amour en somme. Les experts de l’émission lui trouvent alors une compatibilité amoureuse de 80% avec Axel. un jeune homme habitant dans les montagnes savoyardes. Le matche semble donc être parfait pour elle.

Seulement voilà, le jour du mariage, Caroline est très mal à l’aise face aux caméras et n’a pas le coup de cœur attendu pour son prétendant. Sur le site de Télé-Loisirs, elle est revenue sur ses premières impressions : "Quand je découvre Axel, je suis déçue. C’est difficile à dire comme ça (rires). C’est horrible, car sur le coup je suis hyper-déçue non seulement physiquement, mais même lorsque je croise son regard, il ne se passe rien du tout de mon côté. Je ne ressens aucune connexion. En même temps, je ne veux pas le lui montrer, car je vois tout de suite qu’il est super-heureux et c’est horrible pour moi de lui casser son délire." Un moment qui restera gravé dans sa mémoire comme "l’un des pires de sa vie". De son côté, sa mère Nathalie n’hésitait pas à critiquer le physique d’Alex sur les réseaux sociaux. Des propos qui n’ont pas du tout été appréciés par le public de MAPR. "Je porte la future déception de ma fille. Quand elle va arriver, elle va être déçue. J'ai de la peine pour elle. Quand on me dit "sorcière", c'est moi, c'est complètement moi. Les femmes libres, ça fait peur. Disons que je suis une gentille sorcière", indiquait la mère de Caroline.

Lors de la diffusion de la sixième saison, la jeune femme n’a pas hésité à régler ses comptes avec la production, dénonçant un montage mensonger la faisant passer pour “une folle”.

Caroline de l'émission Mariés au premier regard - © M6

À voir aussi

La vie de Caroline après l’émission de télé Mariés au premier regard

Depuis la fin du tournage de l’émission Mariés au premier regard, Caroline est retournée chez elle à Villargaudin, dans les Hautes-Alpes. La maman vegan a retrouvé ses 18 chiens, ses animaux et son fils de 3 ans et demi Loup-Gabriel. Dans une interview, elle avait confié s’être séparée du père de son petit garçon pendant sa grossesse. Si les débuts de la naissance de son fils ont été compliqués avec le papa de ce dernier, les parents de Loup-Gabriel seraient aujourd’hui en bons termes.

Très présente sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram (@ La Vie Végane de Caroline), elle partage son quotidien : ses voyages vegan, ses engagements dans la protection animale, son concept de la parentalité instinctive, ses outfits de seconde main ou encore ses recettes vegan à reproduire chez soi. Toujours sur son compte Instagram, la jeune mère a confié avoir souffert d’une déprime passagère lors de la période des fêtes de fin d’année. “Chaque Noël je l’imagine différemment et du coup, je suis chaque fois déçue de ne pas avoir le Noël que j’imaginais… Chaque année, j’imagine un Noël avec mon chéri, avec l’enfant qu’on aurait fait ensemble, ou du moins être enceinte […] et chaque année c’est un peu dur de se dire que ce n’est pas encore pour cette année", écrivait-elle. Depuis ce coup de blues passager, Caroline va mieux.

Caroline amie avec un autre participant de Mariés au premier regard

Si Caroline n’a pas réussi à trouver l’amour dans Mariés au premier regard, l’ancienne candidate a tout de même noué une grande amitié avec un autre participant de sa saison. En effet, Alexandre et Caroline sont amis dans la vie. Une relation que la jeune mère n’a pas hésité à partager sur son compte Instagram avec une belle photo en noir et blanc : “MAPR ne m'a pas apporté l'amour mais une belle amitié... Je l'aime tellement ce mec. Il y a des gens qui sont apaisants rien que par leur présence ou même juste leur existence... Et il y a des gens, comme moi, qui ont besoin d'être apaisés…”

Pour le public de Mariés au premier regard suivant chaque publication Instagram de Caroline, ses followers ont pu découvrir que la jeune mère de famille arborait une nouvelle coupe. Terminés les longs cheveux bruns, Caroline a désormais de belles nattes. Une nouvelle coiffure pour un nouveau départ ? La jeune femme cherche toujours l’âme soeur et on lui souhaite de trouver.