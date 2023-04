Mariés au premier regard : Émilie en couple avec un champion de basket

Candidate de “Mariés au premier regard” il y a deux ans, Émilie a trouvé l’amour auprès d’un basketteur professionnel, dont l’identité a été dévoilée par Télé Loisirs.

L’amour ne se trouve pas à la télé ! Émilie, candidate du programme “Mariés au premier regard” en 2021, peut en témoigner après l’échec de son union avec Frédérick, l’homme avec lequel elle s’était mariée lors de l’émission.

Crédit photo : Instagram / Emi&Lina

Malgré leur compatibilité à 84%, leurs forts caractères respectifs et leurs visions opposées du couple ont eu raison de leur mariage et ils avaient fini par divorcer.

Depuis, Émilie avait retrouvé l’amour dans les bras d’un autre homme, qui n’a pas duré longtemps : seulement deux mois, de janvier à mars : “Je n’arrivais pas à l’aimer alors que cette personne, elle a tout” avouait-elle sur Instagram.

Un basketteur pour élu de son coeur

Malgré ce nouvel échec, elle est vite retombée sur ses pattes et a dévoilé récemment, lors d’une série de questions/réponses auprès du magazine Télé Loisirs, qu'elle partageait sa vie avec un nouvel homme. Un certain Mathieu, basketteur !

Télé-Loisirs a alors découvert qu’il s’agissait de Mathieu Bigote, basketteur professionnel, âgé de 38 ans et retraité des parquets l’été dernier. Cette saison, il est devenu entraîneur du BC Gravelines-Dunkerque.

Crédit photo : M6

Durant sa carrière de joueur, Mathieu Bigote s’est constitué un sacré palmarès sur la scène nationale. Il a notamment remporté le championnat NM2 et la coupe de France, en 2011 avec Cognac BC. Arrière scoreur, il a été sacré meilleur marqueur de la Poule C de Nationale 2 en 2006-2007 et 2ème meilleur marqueur de Nationale 1 lors de la saison 2011-2012.

Sur Instagram, Émilie, maman d'une fille prénommée Lina, n’a pas caché sa déception de voir l’information révélée : “Voilà, plus un secret” a-t-elle publié en partageant l’article. On peut imaginer qu’elle publiera bientôt le visage de son nouvel amour sur les réseaux sociaux très prochainement.