Alors que l'émission «Mariés au premier regard» s’apprête à faire son retour sur M6, deux experts du show télévisé expliquent que certains candidats mettent un terme à leur participation pour une raison bien précise.

La saison 7 de «Mariés au premier regard» sera diffusée à partir du 20 mars prochain sur M6. Vous l’ignorez peut-être, mais certains candidats sélectionnés n’hésitent pas à mettre un terme à leur participation au dernier moment.

La raison ? Ils ont peur de faire l’objet de moqueries sur leur physique sur les réseaux sociaux. C’est en tout cas ce qu’affirment deux experts de l’émission.

Dans une interview accordée à TVMag en début de semaine, la psychologue Estelle Dossin et le médecin Gilbert Bou expliquent avoir reçu des reproches concernant les choix de casting du show télévisé.

«On nous reproche de marier que des gens beaux. Tous les ans, on a des personnes qui s’inscrivent et qui sont parfaitement représentatives de la population et donc des personnes qui vont avoir des physiques très avantageux ou très avantagés et d’autres beaucoup moins», a expliqué Estelle Dossin sur le plateau de Buzz TV.

Avant d’ajouter : «Quand il y a à la télévision des personnes qui ont des physiques qui ne sont pas avantagés, ils se font pourrir sur les réseaux !».

«On a énormément de gens qui abandonnent»

C’est bien connu : certains téléspectateurs font preuve de cruauté et de violence sur Internet. Sans réelle surprise, ces attaques infondées et puériles peuvent en effrayer plus d’un, au grand dam de la production de «Mariés au premier regard».

Selon la spécialiste, les candidats, qui ne répondraient pas aux normes physiques imposées par la société, font l’objet de moqueries incessantes, comme le démontre ce commentaire cité par la psychologue :

«Et tu as vu comme elle est grosse, et ses cheveux sont mal coupés, et elle a un bouton au milieu du front, et c'est un poireau…».

Toujours selon ses dires, «Tout et n’importe quoi est passé au crible. Donc, il ne faut pas s’étonner que ceux qui vont être les plus résistants dans une expérience, qui vont tenir, vont être des gens qui ont plus confiance en eux plutôt que des personnes fragilisées et au moment où la date se rapproche, qui sentent qu'on va les moquer, ils vont se sentir humiliés, ils sont terrorisés et ils abandonnent», a-t-elle affirmé.

C’est dans ce contexte anxiogène que plusieurs candidats font le choix de quitter le navire pour se préserver : «On a énormément de gens qui abandonnent», a conclu l’experte.