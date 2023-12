Qui est Eve Gilles, la femme élue Miss France 2024 et qui fait sensation ?

Le célèbre concours de beauté a rendu son verdict dans la soirée de samedi et c’est Miss Nord-Pas-de-Calais qui hérite durant un an de la couronne de Miss France. Qui est celle qui veut « casser les codes » ?

À 20 ans, Eve Gilles, vient d’être élue Miss France 2024 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Dijon et composée d’un jury exclusivement féminin. Outre la couronne qu’elle porte sur sa tête, c’est surtout de sa coupe de cheveux dont on a beaucoup parlé. « Je pense que ce n'est pas l'unique atout que je peux avoir mais forcément ça compte, reconnaît-elle au micro de nos confrères de BFMTV Grand Lille. [...] Je me suis rendue compte que oui, ça n'avait jamais été fait, qu'on n'avait jamais vu une coupe pareille [dans le concours Miss France]. Peut-être que ça pourra attirer des gens en plus, peut-être que ça pourra fédérer plus de monde ».

Sur scène, la jeune femme revendiquait même ses cheveux courts : « Personne ne doit vous dicter qui vous êtes ». Un discours comme une affirmation de soi : « Je veux casser les codes [...]. Montrer que la femme peut être diverse, qu'on n'a pas besoin d'être mise dans des cases. C'est ça que j'ai envie de montrer ».

Un look qui détonne dans un concours si codifié. Pourtant son geste n’était pas calculé. « J'ai tout coupé il y a trois ans. Sur un coup de tête », a-t-elle expliqué au Parisien. Cependant, Eve Gille veut montrer qu’elle est bien plus qu’une coupe de cheveux.

Étudiante en licence de mathématiques

La jeune femme est originaire de Dunkerque mais poursuis sa licence de MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) à Lille pour devenir statisticienne, « personne n'aime ça, mais moi j'adore », s’amusait-elle avant le concours.

Crédit photo : AFP

« Je vis à Lille pour mes études la semaine. Sinon, je viens de Quaëdypre, j'y retourne tous les week-ends pour voir mes parents », explique pour Lille Actu celle qui est très proche de sa famille. « Nous sommes très liés. On a tout fait ensemble », reconnaît-elle encore.

Eve Gilles possède d’ailleurs des origines réunionnaises par sa maman. Selon elle, le Nord et la Réunion sont un savant mélange : « Nordistes et Réunionnais ont bien des points communs, comme la culture du partage et un soleil qui brille dans les cœurs, un peu plus ici d’ailleurs ».

Outre sa famille et ses études, Eve Gilles se décrit comme quelqu’un de très sportive. Elle a pratiqué plusieurs sports comme l‘équitation, l’athlétisme, le basket, la danse ou encore le tennis de table.

« Je suis moi-même et si les gens m'apprécient, m'apprécieront, c'est pour ce que je suis moi et pas parce que j'ai envie de ressembler à quelqu'un ». La Miss France 2024 a un an pour atteindre son but !