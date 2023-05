“T'es un escroc” : Philippe Etchebest horrifié de découvrir un “animal crevé” dans “Cauchemar en Cuisine”

Dans l’épisode de “Cauchemar en cuisine” diffusé cette semaine, Philippe Etchebest n’a pas caché son horreur lorsqu’il a découvert un animal mort dans un restaurant.

Ce jeudi 4 mai, un nouvel épisode de “Cauchemar en cuisine” était diffusé sur M6 et on peut dire que Philippe Etchebest aura encore du pain sur la planche cette année. De passage en Haute-Garonne pour apporter son aide à un restaurant, il a fait une horrible découverte.

Crédit photo : M6

Le chef étoilé a rencontré Tony, Christopher et Cindy, trois frères et sœurs responsables d’un restaurant dont le chiffre d’affaires dégringole. Philippe Etchebest découvre le menu qui propose notamment une formule à volonté avec des produits d’exceptions et de luxe.

En discutant avec les trois propriétaires, Philippe Etchebest découvre que Tony, le cuisinier, a également été formateur en hygiène, ce qui devrait se voir dans le restaurant. Sauf que cette expérience n’a pas vraiment convaincu son frère et sa soeur qui révèlent une anecdote répugnante.

“Tu te fous de ma gueule ?”

Christopher a en effet dévoilé qu’un jour, une odeur repoussante émanait de la cuisine du restaurant : “Il y a une odeur forte. J’ai attendu un ou deux jours. Je me suis dit, c’est bizarre. J’ai cherché, j’ai trouvé un animal mort derrière le congélateur” confie-t-il en en montrant une photo de l’animal en question.

Naturellement, Philippe Etchebest a été choqué de cette découverte : “C’est un rat mort ? Il y a ça dans la réserve ? Cela puait et personne ne l’a sorti ?”, s’exclame-t-il.

"Un rat mort ???"

Après avoir senti une forte odeur provenant de la cuisine, il a découvert un animal mort derrière le congélateur de son restaurant ! #CauchemarEnCuisine pic.twitter.com/KjzXjhaZam — M6 (@M6) May 4, 2023

Le chef étoilé confronte alors Tony : “C’est quoi ça ? Tu ne sais pas ce que c’est ? Tu te fous de ma gueule. Ça ne te revient pas en mémoire ? Un animal crevé dans un coin où ça puait ? (...) Ça ne te choque pas ? Un formateur en hygiène ? Non, mais tu n’as pas honte ? Neuf ans, tu as formé des gens à l’hygiène ? Toi ? C’est pas vrai ! Tu m’as menti ! Tu es un escroc ! (…) Tu me racontes des conneries depuis le début.” fulmine-t-il face à un Tony désarçonné.