George Clooney crée la surprise en s'attablant à la table d'un restaurant... du Var

C’est un invité de marque auquel le restaurant varois “Chez Bruno” ne s’attendait pas. Ce samedi 10 février, les gérants de cet établissement gastronomique ont eu la surprise de recevoir l’acteur George Clooney qui s’est attablé à une table du restaurant.

Fiers de recevoir un tel invité, les gérants de l’établissement n’ont pas manqué de prendre une photo avec l’acteur, qu’ils ont publiée sur leurs réseaux sociaux. Au milieu des tables nappées, des boiseries, des statues, des tableaux et des fontaines de l’établissement, George Clooney a pu profiter de bons produits du terroir.

George Clooney présent dans le Var

Ce n’est pas la première fois que George Clooney montre son attachement au Var. En 2021, il s’est installé dans le département avec son épouse et est devenu propriétaire du domaine du Canadel. Depuis, l'acteur passe de plus en plus de temps sur le territoire et n’hésite pas à apporter son soutien.

Crédit photo : @restaurant_chezbruno

En janvier dernier, George Clooney a enregistré une vidéo de remerciements qui a été diffusée lors de la présentation des vœux du maire à la population. Il y a quelques mois, l’acteur a également accepté de participer à un projet de création d’une ferme municipale à Brignoles, dans le but d’alimenter les cantines locales.