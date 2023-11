“Ce sont les portes de l'enfer” : Philippe Etchebest découvre l'arrière-cuisine cauchemardesque d'un restaurant

Dans l’émission de ce jeudi 9 novembre, “Cauchemar en cuisine” va encore nous faire découvrir les dessous insalubres d’un restaurant, dans l’Aveyron. Et Philippe Etchebest ne va pas y aller de main morte !

Si vous êtes un fan de “Cauchemar en cuisine”, vous ne serez pas déçu du nouvel épisode qui sera diffusé ce jeudi 9 novembre, sur M6, à partir de 21h10 ! Philippe Etchebest et l’équipe de tournage seront à Bertholène, une commune de l’Aveyron, pour venir à la rescousse d’un restaurant en grande difficulté !

Repris il y a six ans, ce bar restaurant peine à joindre les deux bouts et a donc sollicité l’aide du meilleur ouvrier de France, connu pour son franc-parler et son honnêteté face aux plus laides vérités.

Accueilli par Emmanuel, l’un des gérants du restaurant, Philippe Etchebest va surtout rencontrer la mère, Marie, qui s’occupe des plats dans l’arrière-cuisine. Et là, le chef étoilé va tout simplement tomber à la renverse en découvrant l’état dans lequel la salle est agencée !

S’il admet avoir déjà goûté “moins bon” dans Cauchemar en Cuisine, c’est surtout l’hygiène qui va le laisser perplexe : “Ce n’est pas tout de savoir faire une quiche ou un gâteau… C’est de gérer un restaurant, ce n’est pas pareil”, indique-t-il.

“Ce sont les portes de l’enfer”

Il insiste notamment auprès de l’état de la friteuse qui n’est pas nettoyée régulièrement, malgré les protestations de la gérante. Finalement, elle avoue ne pas la nettoyer tous les jours… En voyant le résultat, ça ne donne clairement pas envie de déguster quelques frites dans ce restaurant, c’est sûr !

L’extrait diffusé par M6 s’attarde surtout sur l’arrière-cuisine du restaurant, où s’entassent de nombreux ustensiles de cuisine qui ne sont plus utilisés, des stocks non vendus et d’autres types d'objets. Entre poussière et toiles d’araignées, Philippe Etchebest tente de se frayer un chemin dans l’obscurité avec sa petite lampe de poche !

Crédit photo : M6

Interrogée par le chef, la gérante qualifie cet endroit de “portes de l’enfer” ! Une vérité qui saute effectivement aux yeux de Philippe Etchebest : “Ah ouais, on n’y est pas loin, là”.

Hygiène, organisation, gestion, accueil… Bref, ça fera encore beaucoup de boulot pour notre chef cuisinier préféré qui risque bien d’employer les grands moyens pour redonner vie à ce restaurant en perdition.