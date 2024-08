Vexée d'avoir été refoulée d'un restaurant parisien, Serena Williams règle ses comptes et s'attire les foudres des internautes

Présente à Paris pour assister aux Jeux Olympiques, Serena Williams n’a pas très apprécié le fait de se faire refuser l’entrée dans un restaurant.

On peut être une légende du tennis et être traité comme tout le monde. Serena Williams vient d’en faire l'expérience à Paris. Présente dans la capitale française afin de suivre les Jeux Olympiques 2024, auxquelles elle ne participe pas, la plus grande joueuse de l’histoire de son sport en profite pour se la jouer “Emily in Paris” avec sa famille.

Cependant, elle a pu se rendre compte qu’elle avait beau s’appeler Serena Williams, cela ne lui garantissait pas d’être la bienvenue partout, surtout si l’endroit est déjà réservé. Sur X, elle a expliqué qu’elle n’a pas pu accéder au rooftop de l’hôtel The Peninsula Paris. Une situation qu’elle n’avait jamais expérimenté jusque-là et qu’il l’a révoltée :

“Aïe The Peninsula Paris. On m’a refusé l’accès au rooftop pour manger dans des restaurants vides dans des endroits beaucoup plus sympa. Mais jamais avec mes enfants. Il y a une première à tout”.

Crédit photo : Capture d'écran X / serenawilliams

L’hôtel parisien répond à Serena Williams

Surpris d’être exposé de la sorte par Serena Williams sur les réseaux sociaux, l’hôtel parisien n’a pas tardé à lui répondre. La direction de l’établissement lui a notamment fait comprendre que leur rooftop était déjà pleinement réservé :

“Chère Mme Williams. Veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la déception que vous avez rencontrée ce soir. Malheureusement, notre bar sur le toit était effectivement complet et les seuls tables inoccupées que vous avez vues appartenaient à notre restaurant gastronomiques, L’Oiseau Blanc, qui était entièrement réservé”.

Crédit photo : Capture d'écran X / peninsulaparis

L’hôtel parisien a ajouté que Serena Williams et sa famille seraient toujours les bienvenues si elle décidait de revenir. Sur X, les internautes ont été nombreux à réclamer des excuses de la part de Serena Williams, qui s’est un peu emballée à régler ses comptes sur X contre l’établissement parisien.

"SERENA... Vas-tu tweeter des excuses aussi rapidement que tu as tweeté ton erreur évidente. Tu as tenté de faire ta place alors qu'il y a une politique en place. Et si quelqu'un se faisait virer à cause de ton comportement irresponsable. Honteux ! Tu dois faire mieux, pour tes enfants"

Crédit photo : Capture d'écran X / peninsulaparis

"Maintenant, pourquoi est-ce que tu ne t'excuses pas auprès du restaurant pour avoir agi comme une privilégiée. Donc tu aimerais que quelqu'un perde sa réservation parce que tu es Serena. Désolé, mais tes privilèges ne fonctionnent pas partout"

Crédit photo : Capture d'écran X / peninsulaparis