17 ans après, l'émission culte Takeshi's Castle fait son grand retour sur Prime Video !

Avis aux fans de «Takeshi’s Castle», l’émission culte japonaise des années 80 est de retour sur Prime Video. Au programme : des épreuves déjantées, un nombre incalculable de cascades et une avalanche de fous rires.

Crédit Photo : TBS

C’est officiel : «Takeshi’s Castle» est de retour sur Prime Video. Tout droit sortie de l’imagination de l’acteur et réalisateur japonais Takeshi Kitano, cette émission s’est rapidement imposée comme un programme phare au Pays du Soleil Levant dans les années 80.

Il faut dire que l’émission réunit tous les ingrédients pour plaire. Le pitch ? Des candidats s’affrontent dans des épreuves sportives aussi délirantes les unes que les autres, offrant ainsi aux spectateurs un florilège de cascades et de chutes ridicules. Le survivant - qui avait réussi à prendre d’assaut le fameux Château - recevait la somme d’un million de yens (environ 7731euros).

«Takeshi’s Castle» est disponible sur Prime Video

En France, l’émission culte a été diffusée pour la première fois en 2006, sur la chaîne W9. Baptisé «Takeshi: à l’assaut du château», le programme, qui était animé par Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, avait réussi à attirer un grand nombre de téléspectateurs.

Le divertissement a ensuite atterri sur M6, où il était commenté par le journaliste sportif Thierry Roland et l’animatrice franco-américaine Moon Daily avant de disparaître pendant 17 ans. Contre toute attente, «Takeshi’s Castle» a fait son come-back sur Prime Video.

Takeshi’s Castle fait son grand retour !



Et c'est dispo dès demain sur Prime Video. pic.twitter.com/fhtHWUozxX — Prime Video France (@PrimeVideoFR) July 24, 2023

Au programme : plus de 100 concurrents vont faire tout leur possible pour éliminer leurs adversaires dans le but de décrocher une place en finale. Cette fois-ci, l’émission ne sera pas animée par un présentateur.

Une chose est sûre : ce nouveau format va nous offrir des moments inoubliables et complètement déjantés.