The Voice 2023 : Aurélien a gagné la finale, mais c'est Aya Nakamura qui a déchaîné internet

C'était un moment très attendu, comme chaque saison de la mythique émission The Voice : l'heure de la grande finale a sonné hier soir, sur TF1, pour cette saison 12. C'est Aurélien qui a remporté l'ultime prix, mais une guest bien connue a aussi beaucoup fait parler d'elle.

Aurélien sacré grand gagnant de The Voice 2023 !

Non contente d'être l'une des émissions les plus populaires à l'international, The Voice cartonne aussi sévèrement en France. Hier, toujours sur TF1, se tenait la clôture de la douzième saison : quatre hommes étaient ainsi en finale, à savoir Arslane (de l'équipe d'Amel Bent), Micha (Amel Bent également), Jérémy Levif (de l'équipe de Vianney) et Aurélien (de l'équipe de Zazie).

C'est finalement ce dernier qui l'a emporté, ayant interprété "Casser la voix" sur scène en compagnie de Patrick Bruel avant de gagner les faveurs du public avec "La Quête", signée Jacques Brel. Le candidat de 34 ans est donc le grand gagnant de The Voice en France et bien évidemment, tous les projecteurs sont tournés vers lui. Pourtant, il y a bien une autre personne qui a fait parler d'elle… à savoir Aya Nakamura.

Aya Nakamura, la vraie reine de la soirée ?

C'est assez simple : sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, Aya Nakamura fait beaucoup parler d'elle, si ce n'est finalement plus qu'Aurélien. Il faut dire que l'interprète de Djadja s'est montrée très présente lors de cette finale, ouvrant d'abord le bal avec un medley de ses différents tubes, justement chanté par elle et les quatre finalistes.

Puis, elle est revenue plus tard avec une autre chanson encore : c'est assez simple, sa présence semble avoir marqué au fer rouge des millions de téléspéctateurs. La renommée de la chanteuse urbaine n'est plus à prouver, elle qui rayonne désormais à l'étranger, et les tweets parlent d'ailleurs d'eux-mêmes :

Aya était excellente et sublime ce soir !



On rappelle aussi que David Guetta est venu passer une tête lors de cette finale, tandis que c'est Florent Pagny qui provoquait l'émotion la semaine dernière en faisant une apparition surprise, malgré sa maladie. Décidément, les guests de The Voice assurent.