The Voice : Zazie qualifiée de « traîtresse » et de « sorcière » par les coachs après un geste surprenant

Comme chaque semaine, la nouvelle saison de The Voice bat son plein sur TF1. Dans le cinquième épisode des auditions à l’aveugle, samedi 25 mars, une situation inattendue venant de Zazie n’a pas manqué de surprendre les autres coachs et une candidate.

Dans The Voice, l’humeur est bonne enfant. Même si les coachs se livrent amicalement une bataille pour dénicher les talents, ils peuvent parfois surprendre leurs collègues par des gestes sournois. Et quand il s’agit de chiper les meilleurs talents pour leur équipe, les coachs, composés d'Amel Bent, Vianney, Big Flo et Oli et Zazie, n’hésitent pas à se faire des coups bas.

C’est ce que Zazie n’a pas manqué de faire lors du prime de samedi soir. Après s’être retournée pour Jade tout comme sa collègue Amel Bent, Zazie a dégainé l’arme fatale de cette saison 12 : le Super Block. Cette nouveauté permet à un coach qui le désire de bloquer un autre coach lors de son discours si celui-ci est intéressé par le même talent, et de retourner son fauteuil.

Les coachs surpris par le Super Block de Zazie

Amel Bent était en train de complimenter la jeune interprète de 18 ans, lorsque Zazie s’est empressée d’utiliser son Super Block. Le fauteuil de Amel Bent s’est ainsi retourné, laissant Zazie comme seule coach pour Jade. Un stratagème qui a surpris les autres coachs.

« La traîtresse », « la sorcière », ont alors réagi (avec humour) le duo Big Flo et Oli. « T'as vrillé, t'es devenue maléfique », a ajouté Vianney. Quant à sa rivale, Amel Bent, principale concurrente de Zazie pour récupérer Jade dans son équipe, lui a lancé « t'es devenue méchante ».

Des remarques qui n’ont pas manqué de faire réagir Zazie, qui s’est aussitôt excusée pour son geste : « Tu étais trop bonne, pardon », répond-elle à Amel Bent. « J'ai énormément aimé ce que vous avez fait et le Super Block sert aussi à ça. Vous n'avez pas le choix, je suis désolée », a lancé la chanteuse à Jade qui rejoint désormais son équipe.