The Voice : pour leur fils atteint d'une maladie rare, ils interprètent une chanson en langage des signes

Pour la troisième session des auditions à l’aveugle de The Voice, un couple a bouleversé les coaches en interprétant une chanson en langage des signes. Une performance en l’honneur de leur fils atteint d’une grave maladie rare.

Hier soir sur TF1, le programme The Voice proposait de regarder la troisième salve des auditions à l’aveugle. Arrivent alors sur scène Charles, un commercial dans l’évènementiel âgé de 35 ans, et sa femme Éliane.

Il chante alors la chanson “Fais-moi une place” de Julien Clerc tandis que sa femme l’accompagne avec le langage des signes. Une situation que les coachs ne peuvent pas vraiment voir puisque l’audition se passe à l’aveugle.

Si les coaches ne se retournent pas, Vianney interroge en découvrant qu’ils sont deux : “Vous êtes deux, qu’est-ce qui s’est passé ?”. Amel Bent, elle, devine : “Peut-être que ça signe, non ?”.

Charles répond alors, bouleversant d’émotion les coaches : “On est là tous les deux parce qu’on a un enfant malade, Lucien. Il est dans sa bulle, il est sourd. Il y avait une chance sur un milliard que ça arrive. L’amour qui nous lie, c’est aussi le combat qu’on mène avec notre fils. Plus tard dans sa vie, il verra papa chanter et s’il n’entend pas, il verra maman signer”.

Une histoire touchante

En effet, leur fils Lucien, âgé de 3 ans, est atteint d’une maladie rare appelée le syndrome BVVL (Brown-Vialetto-Van Laere). Cette maladie neurologique se caractérise par une paralysie d’origine cérébrale progressive associée à une surdité neurosensorielle.

Touchée par leur histoire, Zazie est allée rejoindre le couple sur scène pour passer un message au petit Lucien : “Vous pouvez signer ce que je vais dire ? Lucien, ton papa et ta maman t’aiment très fort”.

Dans son portrait, Charles en disait plus sur la maladie de son fils : “Lucien a une maladie très rare. À 3 ans, il a perdu l’audition, il ne parle plus, il est malvoyant et a du mal à se déplacer. Ce n’est pas facile, mais on fait de notre mieux avec ma femme pour lui donner la meilleure vie possible. Au-delà de la maladie, Lucien est un enfant magnifique. Il faut toujours garder l’espoir, c’est le message que je veux faire passer en participant à The Voice.”

Charles et sa femme ont aussi fondé l’association La petite bulle de Lulu, pour les enfants atteints de maladies graves comme leur fils. Si aucun coach ne s’est retourné, Vianney assure : “ce que vous nous avez balancé alors qu’on ne voyait rien, on l’a vraiment reçue”.

Pour clore son intervention, Charles en a profité pour se rappeler au bon souvenir d’Amel Bent qui ont partagé une aventure commune, celle de l’émission Nouvelle Star en 2004 : “On fait ensemble l’aventure qui t’a révélée…”.

Une révélation qui a encore plus bouleversé la chanteuse, qui ne l’avait pas reconnu : “C’est pas toi ?! On avait 19 ans ! On est vieux, hein…”.