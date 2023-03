The Voice : Zazie et BigFlo quittent le plateau et accusent Vianney de triche

Lors de l’émission de The Voice qui a eu lieu ce samedi 18 mars, Zazie et BigFlo ont momentanément quitté le plateau, faussement excédés par l'un de leur camarade.

Les auditions à l’aveugle se poursuivent dans The Voice et ce samedi, un coup de tonnerre a eu lieu sur le plateau de l’émission. Depuis son arrivée dans la saison, le chanteur Vianney exaspère ses camarades et pour cause : cette année, l’artiste semble connaître plusieurs candidats qui viennent tenter leur chance.

Pour rappel, lors des auditions à l'aveugle, des candidats viennent chanter sur le plateau pour tenter de convaincre les coachs, qui ont le dos tourné et ne les voient pas. Pendant la prestation, seule la voix compte… sauf si l’un des coachs connaît le candidat.

« L’émission est truquée »

C’est ce qui est arrivé une première fois avec Xavier Polycarpe, un chanteur professionnel que Vianney avait déjà rencontré et qu’il a reconnu. Ce premier événement avait déjà fait tiquer BigFlo qui avait lancé : « Mais c’est pas un peu triché là ? »

Ce samedi soir, Vianney a une nouvelle fois reconnu une candidate nommée Silda. Cette deuxième coïncidence a exaspéré les autres coachs dont Zazie et BigFlo, qui ont quitté le plateau.

« Allez on y va, il connaît tous les candidats, ça sert à rien », a lancé BigFlo. Un argument approuvé par Zazie qui a déclaré : « L’émission est truquée en fait ! »

Évidemment, les deux artistes sont rapidement revenus sur le plateau. Bien que Zazie et BigFlo aient fait ces remarques sur le ton de l’humour, de nombreux spectateurs se sont questionnés sur l’anonymat des candidats et sur la véracité de l’émission.