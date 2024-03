Totally Spies : après 11 ans d'absence, Alex, Sam et Clover sont de retour !

Voici une annonce qui va ravir les millenials : les Totally Spies sont de retour ! BD, série, smartphone, jeu vidéo… Alex, Sam et Clover reprennent du service sur plusieurs supports.

“Les Totally Spies” est un dessin animé culte des années 2000 qui a vu grandir toute une génération. Aujourd’hui, on compte 6 saisons et 156 épisodes retraçant les missions de trois espionnes : Sam, Alex et Clover. Avec leurs combinaisons vertes, jaunes et rouges, les étudiantes résolvaient des enquêtes pour leur patron, Jerry, qui leur fournissait des accessoires à la pointe de la technologie.

Créée en 2001, cette série a connu un succès mondial avant de s’arrêter. Mais après 11 ans d’absence, il est temps de retrouver Alex, Sam et Clover dans de nouvelles aventures puisque les Totally Spies font leur grand retour en 2024.

BD, jeu vidéo et série

Le retour des espionnes se fait ce vendredi 15 mars, avec la publication de la saison 6 en format manga chez Vega. En plus de cela, la BD a été adaptée en format “webtoon”, ce qui vous donne la possibilité de faire défiler le livre sur votre smartphone via la plateforme ONO. Cet album est une adaptation directe des six épisodes de la saison 6 et aborde des thèmes actuels comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les télé-crochets.

En plus de cela, une nouvelle saison totalement inédite sera diffusée à la télévision avant l’été. Pour le moment, la date reste inconnue mais une chose est sure : cette nouveauté sera diffusée sur Gulli. Pour l’occasion, les espionnes pourraient troquer leurs combinaisons de couleur pour un tout nouveau look. Enfin, un jeu vidéo est attendu pour la fin d’année. Des annonces qui vont ravir les fans de cette série culte.