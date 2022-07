Le top 50 des meilleures parodies de Martine

Que vous soyez fan de Martine ou juste en quête d’humour, cette sélection top 50 des meilleures parodies de Martine vous fera passer un bon moment.

Les parodies de Martine tirées du Martine cover generator

À voir aussi

Parodie : Martine pousse Leo Di Caprio. Crédit : Emmanuel BALAYER

Les parodies de Martine sont une série de parodie des couvertures de la bande dessinée culte « Martine ». Ce personnage a été créé par Marcel Marlier, Gilbert Delahaye et Jean-Louis Marlier. Dans le contenu des livres Martine édités par la maison d’édition Casterman, l’auteur décrit l’histoire et le quotidien de la petite fille. Cette série connaît un grand succès auprès des jeunes, mais aussi des adultes qui aiment se remémorer leurs souvenirs d’enfance. L’idée de parodier les titres des albums vient d’un groupe d’internautes voulant rappeler les souvenirs de la série culte. Ils ont décidé de les partager sur Internet, ce qui a conduit à la création du site Martine Cover generator et la publication de nombreuses parodies. « Martine » raconte les aventures d’une fillette âgée d’une dizaine d’années.

Dans la culture populaire, une parodie est souvent synonyme de blagues et d’humour, au même titre que les dessins et images drôles. Elle donne aussi envie de découvrir la vraie histoire dont elle s’inspire. Plusieurs types de contenus peuvent être source d’inspiration, comme les couvertures de livre, les images et les photos. Dans ce top 50 des meilleures parodies de Martine, retrouvez en dessin et en humour les univers de Martine au fil des couvertures parodiées de la série culte qui ont fait l’objet de partages. Des parodies coquins aux parodies humoristiques, vous passerez d’un univers à l’autre, mais le dessin reste. Quelques couvertures ont néanmoins fait l’objet de petites modifications à travers ces parodies, comme la modification d’un détail par rapport à l’œuvre originale.C’est par exemple le cas pour le détournement « Martine a transformé sa sœur en poupée ». Sur cette parodie, la poupée est une petite fille. Sur une autre parodie, il s’agit plutôt du méchant Chuky. Quelques titres ont ainsi bénéficié de plusieurs parodies à travers le thème abordé. Il se peut que vous trouviez une même couverture, mais avec des titres différents.

1 – Martine court se faire vacciner avec Guillaume

Blague issue du générateur de parodie Martine. Crédit : Martine ville

Martine se fait vacciner avec Guillaume. Un détournement de la couverture d’un album sur fond de crise sanitaire.

2 – Martine tient son premier repas chinois dans les bras

Martine tenant son chien dans les bras. Crédit : Laetitia Bruninx

Martine a envie de découvrir l’un des repas chinois les plus (ou moins) célèbres, le chien. Dans une province chinoise, la consommation de viande de chien est chose courante.

3 – Martine en train d’apprendre à couper la coke

Parodie fumante de la couverture d’un album. Crédit : Topito

Avec ses amis, Martine apprend à préparer la coke.

4 – Martine n’aime pas la statuette maudite

Martine et la statue maudite. Crédit : Stan.palomba.fr

Martine est horrifiée par la statuette maudite de l’éducation nationale. Le fait d’y penser la met dans un sale état.

5 – Martine et l’alcoolémie

Martine faisant une chute. Crédit : PauseCafein

Martine a bu trop d’alcool et fait une chute à vélo.

6 – Martine lit un livre sur le Kâma-Sûtra

Martine en train de lire un livre spécial. Crédit : Topito

Parodie coquine d’une couverture de la bande dessinée Martine.

7 – Martine va se poser sur le toit d’un supermarché

Martine volant sur un ballon. Crédit : Clément Grenoux

Martine et ses amis vont atterrir sur le toit d’une grande surface à bord d’un ballon gonflable. Cette couverture fait l’objet de parodies différentes.

8 – Martine est attirée par un bel engin

Martine a envie d’un bel engin. Crédit : Mindy

Détournement coquin genre « j’en ai envie », s’agissant d’un désir se*uel.

9 – Martine tape sur les terroristes

Martine sur le tarmac. Crédit : Audrey Cabaret

Martine part en g*erre contre les terroristes. Elle embarque sur un vol qui va l’amener sur le terrain d’intervention.

10 – Martine fait ses courses en Espagne

Image drôle de Martine avec des bouteilles d’alcool. Crédit : Florence Waxweiler

Martine fait ses provisions en Espagne. À la frontière espagnole, les prix sont souvent moins chers.

11 – Martine s’en prend aux chatons

Martine avec les chatons. Crédit : Sisi

Martine essaie de t*er des chatons.

12 – Martine trouve un repas après 2 jours sans manger

Martine trouvant enfin un repas. Crédit : Mu

Affamée, Martine attrape tout ce qui est à sa portée, même s'il s'agit d'un chaton.

13 – Martine sous l’effet de la drogue

Martine parle aux insectes. Crédit : stan.palomba.fr

Martine a pris de la drogue et parle aux insectes.

14 – Hallucinations nocturnes

Les fantômes et la jeune fille. Crédit : Nadou Sims

Martine a fumé de l’herbe et fait deshallucinations.

15 – Martine : L’amour est sur la plage

Martine et un ami. Crédit : Mindy

Une belle rencontre sur la plage entre Martine et un ami.

16 – Martine et son ami marchent sur un chien

Martine et son pote. Crédit : CADECHA

Le chien se fait écraser par Martine et son ami.

17 – Martine prend de la forme

Martine se regardant dans le miroir. Crédit : Topito

« Est-ce que mon derrière a pris du volume? » se demande Martine en se regardant dans la glace.

18 – Martine et ses amis torturent un oiseau

Martine avec ses amis s’amusant avec un oisillon. Crédit : Cécile S.

Un moineau se fait torturer par les enfants.

19 – Martine travaille dans une grande boîte

Martine en train de travailler. Crédit : Pixom

Martine travaille comme livreuse dans une grande chaîne de distribution.

20 – Martine aime qu’ils soient montés

Martine sur un cheval de bois. Crédit : Noé Moriarty

Martine aime monter sur les chevaux les plus grands.

21 – Martine apprend de la musique pour embêter les voisins

Martine en train d’apprendre un instrument. Crédit : Buzzly

Martine joue du violoncelle pour emmerder son voisinage avec les sons. Cette autre couverture a également été parodiée de plusieurs manières.

22 – Martine a enfin pu retrouver son lapin

Martine ouvrant une marmite. Crédit : Topito

Martine ouvre une marmite et y découvre son lapin qu’elle recherche désespérément, évidemment dans un état méconnaissable.

23 – Martine et le chien pervers

Un chien soulevant la robe de Martine. Crédit : Pompon Sel

Un chien pervers veut regarder sous la robe de Martine durant une cérémonie. Ce dessin a également été parodié plusieurs fois.

24 – Martine les aime bien grandes

Martine se baignant avec son ami. Crédit : stéphanie k

Martine aime les grandes…

25 – Martine parle de son dégoût des socialistes à son ami

Martine parlant à son ami. Crédit : Jicé

Martine explique à son ami qu’elle ne votera plus pour les socialistes.

26 – Martine prépare un pétard géant

Martine et le pétard géant. Crédit : elisabeth leroy

Martine s’affaire à rouler un énorme pétard.

27 – Confinée, Martine boit de l’alcool

Martine avec des boissons alcoolisées. Crédit : Fr.Xtrem Swimmingcoffee

Martine est devenue alcoolique durant le confinement.

28 – Martine s’inscrit sur un site de rencontre

Martine utilisant un ordinateur. Crédit : stéphanie k

Martine à la maison en train de s’inscrire sur un site Internet spécialisé dans les rencontres.

29 – Détournement coquin

Martine et son ami discutant d’un secret. Crédit : Stéphanie k

Une panne temporaire, ça peut arriver!

30 – Détournement « peur de la grippe aviaire »

Image de Martine avec son amie et un oiseau exotique. Crédit : Topito

Martine a peur de la grippe aviaire.

31 – Martine voleuse de poules

Martine en train de voler des poules à la ferme. Crédit : pinktanuki

Martine s’enfuit avec quelques poules sur un chariot.

32 – Détournement « apprentissage de twitter »

Martine parle aux petits oiseaux. Crédit : pinktanuki

Martine essaie de tout comprendre sur Twitter.

33 – Martine lui dit de sauter

Martine donne un ordre. Crédit : Topito

Martine donne le mauvais bon conseil en disant à son ami de sauter.

34 – Martine et l’ours allongé

Martine s’occupe de l’ours. Crédit : Eloo Dy

Martine s’occupe d’un ours ivre dans un zoo.

35 – Martine s’offre un beau manteau

Martine attrape un vison. Crédit : pinktanuki

Détournement « antiécologique » où la peau d’un vison est en jeu.

36 – Martine dénonce ses voisins en situation irrégulière

Martine remplit un papier. Crédit : redac nt

Martine écrit une lettre pour signaler ses voisins clandestins aux autorités.

37 – Martine apprend à faire des peintures coquines

Premier apprentissage de la peinture. Crédit : Stéphanie k

Martine suit des leçons de peinture coquine.

38 – Martine donne les détails du plan d’évasion

Martine en train de détailler un plan. Crédit : pinktanuki

« J’ai préparé le plan d’évasion et je vous en donne les détails maintenant ».

39 – Martine reçoit un cadeau explosif

Martine en train d’ouvrir son cadeau. Crédit : pinktanuki

Martine déballe un cadeau qui va faire boom.

40 – Martine va à une soirée avec Serge

Martine et un « lama ». Crédit : pinktanuki

Martine assiste à une soirée avec Serge.

41 – Un enfant dans les bras

Martine tient un bébé dans ses bras. Crédit : redac nt

Martine n’a pas respecté le planning familial.

42 – Martine aime les lasagnes à la viande…

Martine caresse son cheval. Crédit : redac nt

La jeune fille raffole des lasagnes.

43 – Martine attend de se faire embrasser

Martine à la pêche avec son ami. Crédit : pinktanuki

Martine attend impatiemment que son ami l’embrasse pendant cette partie de pêche.

44 – Martine et son grand-père préparent de l’herbe

La fillette et son papi. Crédit : Stéphanie k

Une blague fumante : la petite fille et son papi préparent de quoi fumer de l’herbe.

45 – Martine montre ses dessous

Martine faisant le ménage. Crédit : pinktanuki

Martine se met dans une position délicate pour que son ami voie sa pièce de lingerie.

46 – Martine se fait mettre dehors

Martine frappant à une porte. Crédit : pinktanuki

Après s’être fait jeter dehors, Martine frappe à la porte pour rentrer.

47 – Détournement des chiottes

Martine sur un cheval. Crédit : pinktanuki

Martine a piqué la lunette des chiottes pour jouer avec à l’extérieur.

48 – Martine a transformé sa sœur en poupée

La petite fille et sa poupée. Crédit : pinktanuki

Martine a voulu transformer sa sœur en poupée et a réussi.

49 – Martine fonctionne au LSD

Martine sous l’effet du lsd. Crédit : pinktanuki

Martine a pris du LSD et les effets apparaissent progressivement.

50 – Martine en territoire hongrois

Martine parle à un Hongrois. Crédit : pinktanuki

Martine voyage en Hongrie et s’adresse à un habitant.