TPMP : Cyril Hanouna dézingue “Le Maillon Faible”, puis fait son mea culpa face au succès de l'émission

Ce mercredi 16 octobre, l’émission “Le Maillon Faible” a fait son retour à la télévision avec Vincent Dedienne aux manettes. Une nouvelle version qui a fait son effet même auprès de Cyril Hanouna, qui avait pourtant prédit un flop.

Tel un empereur du PAF, Cyril Hanouna, entre deux plaintes, s’amuse à donner ses bonus et ses malus sur les émissions qui passent à la télévision. Et il se peut parfois qu’il se trompe dans les grandes largeurs. Il y a plusieurs mois, il n’avait pas caché son scepticisme à l’annonce du retour du jeu “Le Maillon Faible”, présenté désormais par Vincent Dedienne.

“Le seul maillon faible, ça va être les audiences. Je peux vous le signer ici, si ça marche, je me coupe une couille et je la mets à la place du projecteur”.

Ce mercredi 16 octobre, le programme a bel et bien fait son retour sur M6, sous un nouveau format mêlant humour et jeu, en compagnie d’invités spéciaux. Et contre toute attente, les audiences ont été au rendez-vous avec environ 3 millions de téléspectateurs, se classant numéro 2 dans le tableau des audiences de la soirée.

La formule de la méchanceté a été gagnante pour le présentateur et comédien comme il l'avait annoncé dans une interview au Parisien, en taclant Cyril Hanouna au passage :

"C’est aussi l’anti-Cyril Hanouna qui tutoie ses invités, les appelle ‘mes petites beautés’. Le Maillon faible, c’est : ‘Vous n’êtes pas le bienvenu, vous n’êtes pas merveilleux, vous êtes même plutôt une merde.’ Et c’est encore plus savoureux d’être désagréable avec des vedettes”

Crédit photo : M6

Cyril Hanouna avait réagi à ce tacle avec détachement :

"Je trouve ça très sympa de se faire vanner dans le Maillon Faible. Au contraire, d'être là, en faire partie, c'est plutôt même un hommage et un honneur et c'est extrêmement drôle et j'ai trouvé la bande-annonce très très drôle, et je peux lui dire que je le prends très bien"

Le pari a donc été gagnant pour M6, au grand dam de Cyril Hanouna qui s’est donc retrouvé contraint de s’automutiler un testicule… Ou presque, puisque vous vous doutez que cela ne s'est pas produit. À la place, ce jeudi 17 octobre sur le plateau de TPMP, il a fait son mea culpa.

“J’avais dit si le maillon faible marche, je prends mes glaouis et je les accroche au plafond…. Et bien le maillon faible a marché. En plus j'avais changé d’avis parce qu’il y avait eu le buzz, et bien écoutez comme le maillon faible a marché…”

C’est là que Cyril Hanouna a sorti un objet caché sous la table, qui était une poêle, qu’il a lancé vers le plafond. Une façon de sortir de sa promesse avec une pirouette humoristique.

Cyril Hanouna se verrait bien participer au Maillon faible

Revenant sur un ton plus sérieux, le présentateur de TPMP a dit tout le bien qu’il pensait du Maillon Faible :

“Ça a très bien marché sur M6. Moi, je croyais qu’ils allaient le faire premier degré, c’est pour ça que j’avais dit, j’avoue, ça ne marchera jamais. Je pensais qu’ils allaient faire le vrai jeu avec des candidats normaux… Là, c’est vrai qu’en spéciale, ça pourra marcher ponctuellement”.

Crédit photo : C8

Suite à son mea culpa, sa chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc lui a demandé si ça l’intéresserait de participer au Maillon Faible. Une éventualité qui émoustille Cyril Hanouna, vu qu’il y a des audiences :

“J’irais avec plaisir franchement. S’ils veulent Gilles Verdez, je l’enverrai aussi avec plaisir mais je ne suis pas sûr”.

Comme quoi, il suffit parfois de pas grand chose pour changer le regard qu'on a sur une émission.