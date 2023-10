“Quelqu'un qui aime l'argent” : Laurence Boccolini fait des révélations cash sur son salaire à la télévision

Laurence Boccolini était l’invitée de RTL ce samedi 30 septembre. L’animatrice est revenue sur son salaire et n’a pas hésité à dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes à la télévision.

Laurence Boccolini est l’une des animatrices phares de la télévision. Célèbre pour avoir animé “Le Maillon Faible” au début des années 2000, elle a ensuite participé à plusieurs autres émissions comme “Money Drop”, “Le Grand concours des animateurs” et récemment “Tout le monde veut prendre sa place”.

Dès le 22 octobre prochain, Laurence Boccolini va animer l’émission culte “Les enfants de la télé”. Pour promouvoir l’émission, l’animatrice était invitée à la radio RTL. Interviewée par Eric Dussart, elle est revenue sur sa carrière et a été cash sur son salaire, en prononçant une phrase choc : “Je ne vois pas pourquoi je serais payée moins qu’un animateur”.

“Dure en négo ?”

Laurence Boccolini a profité de cette prise de parole pour dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans le milieu de la télévision. Elle a également abordé la co-présentation en expliquant qu’elle n’a jamais voulu présenter une émission avec un autre animateur. Quand Eric Dussart lui a demandé si elle avait déjà eu des propositions de ce genre, Laurence Boccolini a répondu en toute franchise.

“Tout le temps ! Donc je suis désolée, non. Je ne vois pas pourquoi je serais obligée de présenter avec quelqu’un. Souvent, on a essayé de m’imposer quelqu’un. Je sais très bien le faire toute seule. Dure en négo ? Non, je suis juste. Je sais ce que je rapporte à une chaîne et je sais ce que je vaux. À 60 ans, ce serait triste quand même de ne pas le savoir. Donc je ne vois pas pourquoi on essaie de m’entourlouper”, a-t-elle affirmé.

“Il faut se battre”

Tout au long de sa carrière, Laurence Boccolini a dû se battre pour présenter des émissions seules, se trouver une place et avoir le même salaire que ses collègues animateurs.

“Il faut se battre, vous passez pour quelqu’un qui aime l’argent, ce qui est absolument faux. Parce que je suis tout sauf une business woman, ça ne m’intéresse pas. Mais vous devez faire valoir vos droits, comme dans le travail, je trouve ça juste”, a-t-elle déclaré.

« Je ne vois pas pourquoi je serais payée moins qu’un animateur » Laurence Boccolini dans @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance pic.twitter.com/6Nd9QQURnD — Eric Dussart (@E_Dussart) September 30, 2023

En plus de cela, l’animatrice a expliqué qu’en acceptant de présenter une émission, un animateur met toujours en jeu son image.

“C’est un travail de fou, c’est nous qui portons l’émission, a confié l’animatrice. Ce n’est pas une mauvaise émission d’une production, c’est une mauvaise émission de Laurence Boccolini. Donc c’est moi qui prends le risque. Le public s’en fiche de nos histoires de production.”

Des propos cash qui ne sont pas passés inaperçus. Vous pourrez retrouver Laurence Boccolini à l’animation des “Enfants de la télé” le 22 octobre prochain car c’est elle qui remplacera Laurent Ruquier, parti chez BFMTV. L’animatrice sera à la tête de l’émission culte et pourra faire ressurgir son petit côté sadique, qui avait plu à de nombreux téléspectateurs quand elle animait “Le Maillon Faible”.