Voici la star de télé-réalité qui remplace Delphine Wespiser dans TPMP

Suite au départ de Delphine Wespiser de l’émission, TPMP a dévoilé l’identité de sa nouvelle chroniqueuse qui a fait ses débuts sur le plateau ce mercredi 19 avril.

Le 5 avril dernier, Delphine Wespiser, Miss France 2012, annonçait son départ de l’émission TPMP. La chroniqueuse va en effet tenter une nouvelle aventure à la présentation de l’émission de télé-réalité “Love Island”, dont la diffusion débute le 24 avril prochain sur W9.

Crédit photo : TPMP / C8

Toutefois, C8 a tenu à préciser que ce départ était temporaire puisque Delphine Wespiser devrait retrouver son rôle de chroniqueuse dans TPMP dès que Love Island sera terminé.

Ainsi, pour pallier cette absence, Cyril Hanouna avait fait savoir qu’il comptait bien recruter une nouvelle chroniqueuse et a organisé une série de casting pour trouver la bonne personne.

L’heureuse élue a enfin été trouvée et a même fait ses grands débuts lors de l’émission de ce mercredi 19 avril. Il s’agit de Virginie Conte, star de la télé-réalité notamment aperçue dans “La Villa des coeurs brisés”, “La bataille des couples”, “Les apprentis aventuriers”, “Le reste du monde” et plus récemment “Les cinquante”.

À voir aussi

Virginie Conte en a fini avec la télé-réalité

Au début, elle s’était fait connaître lors de la saison 4 de “La Villa des coeurs brisés” comme la petite amie de Vincent Shogun. Après cette aventure, elle a connu une histoire d’amour avec Nicolo Ferrari avant de vivre une brève amourette avec Simon Castaldi.

Crédit photo : Instagram / giniconte

Absente du petit écran depuis un an, elle s’est reconvertie en tant qu’influenceuse sur ses réseaux sociaux. Et on ne le reverra pas de sitôt dans un programme de télé-réalité puisqu’elle a confié à Cyril Hanouna qu’elle n’en ferait plus : “Je ne prenais plus de plaisir, je pense que j’ai fait le tour (...). C’étaient des expériences rigolotes mais ça devenait répétitif. C’est toujours la même chose” explique la jeune femme âgée de 34 ans.

Embrassant désormais une nouvelle carrière de chroniqueuse sur le plateau de TPMP, à elle de convaincre le public qu’elle saura se faire une place de choix à travers les différents débats qui animeront l’émission.