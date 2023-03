TPMP : un pompier révèle le montant de sa retraite et provoque la colère des internautes

Ce mardi 28 mars, l’émission TPMP recevait Grégoire Chaillou, un pompier faisant partie des manifestants contre la réforme des retraites. Lorsqu’il a révélé le montant de sa pension de retraite, les internautes sont restés sous le choc.

Crédit photo : TPMP / C8

À voir aussi

Cela fait déjà une douzaine de jours que les manifestants contre la réforme des retraites défilent dans les rues. Ces derniers jours, les pompiers ont rejoint la manifestation, mettant en avant leurs conditions de travail dangereuses et pénibles.

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs recevaient Grégoire Chaillou, un pompier manifestant qui expliquait justement le choix de rejoindre le mouvement de contestation : “On n’accepte pas la réforme parce qu’on a un métier dangereux, qui est pénible, on cumule tous les risques professionnels et ça, ce n’est pas acceptable”.

Il évoque également les difficultés pour les pompiers de compléter leurs trimestres : “Une carrière, c’est quand vous commencez pompier et vous finissez pompier. L’âge minimum de départ à la retraite pour un pompier, c’est 57 ans. Quand vous avez tous vos trimestres, vous pouvez partir, sauf qu’en général, on ne les a pas”.

Crédit photo : TPMP / C8

Une pension de retraite étonnante pour les pompiers

Avec la réforme des retraites, l’âge de départ à la retraite serait repoussé à 59 ans pour les pompiers, qui ont un métier où ils risquent leur vie sur la plupart des interventions : “Tout au long de notre carrière, on subit un certain nombre de choses psychologiques ou physiques” et “des douleurs qui engendrent des séquelles”.

Par la suite, Grégoire Chaillou a alors révélé le montant de sa retraite, qui se situe entre 1800 et 2000 euros. Une somme qui a poussé les pompiers à manifester dans leurs tenues, et ce qui leur a valu des heurts de la part d’autres manifestants.