1 million d'automobilistes victimes d'une nouvelle arnaque, voici comment s'en protéger

Sur la route, les arnaques sont de plus en plus nombreuses et l’une d’entre elle a déjà fait plus d’un million de victimes. Voici son fonctionnement et la façon de s’en protéger.

En France, les arnaques sont nombreuses et les escrocs rivalisent d’idées pour vous voler vos données ou vous soutirer de l’argent. Sur la route, vous pouvez vous faire arnaquer en payant votre stationnement sur un horodateur, en ayant affaire à un faux policier ou en parlant à des escrocs qui cherchent à vous extorquer de l’argent à leurs victimes sur les aires d’autoroute.

Crédit photo : iStock

Parmi les arnaques qui ciblent les automobilistes, l’une d’entre elles fait de nombreuses victimes. Il s’agit de l’arnaque à la doublette, qui a déjà touché entre 400 000 et 1 million d’automobilistes selon l’association “40 millions d’automobilistes”. On vous dit tout sur son fonctionnement et les façons de s’en protéger.

Attention à cette arnaque

L’arnaque à la doublette est le nom de que l’on donne à l’usurpation de plaque d’immatriculation. En utilisant une plaque d’immatriculation qui est déjà affectée à un véhicule existant, les escrocs peuvent commettre des infractions sur la route sans en payer les conséquences. Selon 20 Minutes, si vous êtes victime de cette arnaque, vous recevrez des contraventions pour des délits que vous n’aurez pas commis, comme des excès de vitesse.

Crédit photo : iStock

Il existe quelques astuces pour vous protéger de cette arnaque et ne pas vous faire usurper votre plaque. Généralement, les escrocs se servent d’internet pour trouver de nouvelles plaques d’immatriculation. Pour cette raison, il est recommandé de ne jamais partager de photos de votre voiture avec la plaque d’immatriculation visible sur internet.

Pour vous protéger, ne cachez pas votre plaque d’immatriculation. Bien que cette solution puisse être tentante, il est interdit de faire ce geste si votre voiture se trouve sur la voie publique, au risque d’écoper d’une amende de 135 euros.

Si vous êtes victime d’une usurpation de plaque, ne payez pas les amendes que vous recevez, contestez la contravention et portez plainte. Votre plaque d’immatriculation sera alors enregistrée dans le fichier des voitures volées et vous recevrez un nouveau numéro de plaque ainsi qu’une nouvelle carte grise. De leur côté, les escrocs qui ont recours à cette arnaque risquent une peine de sept ans de prison et 30 000 euros d’amende, ainsi qu’un retrait de six points sur le permis de conduire, la suspension ou l’annulation du permis et la confiscation du véhicule.