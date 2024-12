Voici les bûches à ne surtout pas acheter en supermarché, selon 60 Millions de consommateurs

Alors que les fêtes de Noël approchent à grands pas, voici une astuce pour acheter la meilleure bûche au supermarché, selon 60 Millions de consommateurs. Suivez le guide.

Que serait Noël sans sa traditionnelle bûche ? Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, le moment est venu de faire ses courses de Noël pour prendre de l’avance avant que les magasins ne soient pris d’assaut.

Superstar des desserts de Noël, la bûche est omniprésente dans les rayons des supermarchés à cette période de l’année. Bûche glacée, bûche pâtissière, bûche surgelée… Il en existe une grande variété.

Problème : toutes les bûches industrielles vendues à petit prix en grande surface ne se valent pas. En effet, certains de ces produits industriels ne sont pas bons pour la santé.

Par conséquent, comment bien choisir sa bûche de Noël en supermarché ? Le magazine 60 Millions de consommateurs a la réponse et nous dévoile son astuce.

Crédit Photo : Shutterstock

Comme le précise le site web spécialisé, les bûches industrielles que l’on trouve dans les supermarchés contiennent - pour la plupart - des ingrédients chimiques.

Sans réelle surprise, les ingrédients en question peuvent s’avérer dangereuses pour la santé.

«De nombreuses études suggèrent un lien entre les aliments ultratransformés et de nombreux risques pour la santé (surpoids et obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dépression, etc.). De plus, on ignore tout ou presque d’éventuels effets cocktails entre ces molécules».