À Paris, vous pourrez payer vos trajets en bus par carte bancaire dès l'été 2026

À partir de l’été 2026, il sera possible de payer ses trajets en bus à Paris directement avec sa carte bancaire. Une mesure très attendue par les Parisiens, mais aussi par les touristes.

C’est une nouveauté qui était attendue à Paris : dès l’été 2026, il sera possible de payer ses trajets en bus avec sa carte bancaire, directement dans le véhicule. Cette mesure, appelée “open payment”, était déjà disponible dans plusieurs réseaux de transports en commun partout en France, mais pas encore à Paris.

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Alors que le prix des transports en Île-de-France a augmenté, il sera possible de payer ses trajets en bus par carte bancaire dès l’été 2026. Cette nouveauté devrait ensuite s’appliquer à tous les transports en commun dont les tramways, les métros et les autres trains de la région.

La carte bancaire comme titre de transport

Cette annonce a été faite par Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional, ce mercredi 20 mai. Pour payer vos trajets, vous pourez passer votre carte bancaire sur un appareil dédié dans le bus et n’aurez plus besoin d’acheter un titre de transport en amont.

“Nous considérons que pour les Franciliens, le pass Navigo et le pass Liberté + sont des solutions beaucoup plus performantes car elles permettent d’avoir un service-client totalement personnalisé. La carte bleue doit ête proposée à ceux qui, confrontés à la difficulté d’acheter des billets, et à la méconnaissance des outils de billetique sur smartphone, veulent avoir quelque chose de plus simple”, a déclaré Valérie Pécresse à l’AFP, selon des propos rapportés par France 24.

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Un dispositif étendu

D’ici l’été, 100% des bus parisiens devraient être équipés de valideurs de cartes bleues. Par la suite, ce dispositif devrait être étendu “le plus rapidement possible” au réseau ferroviaire, notamment sur les lignes les plus utilisées par les touristes.

La mise en place de cette mesure répond à plusieurs objectifs : réduire les files d’attente, souvent longues, aux bornes pour acheter des tickets, et diminuer la fraude des touristes.