Paris : plus que 2 jours pour acheter vos tickets de transport avant la hausse de prix des JO

Les prix des titres de transport parisiens vont augmenter, voire doubler, à partir du 20 juillet. Si vous avez l’intention de vous rendre dans la capitale cet été, pensez à faire le plein de tickets dès à présent pour faire des économies.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 débuteront le vendredi 26 juillet. Cependant, à partir du 20 juillet, le prix des titres de transport parisiens vont augmenter, voire doubler dans la capitale. Comptez 4 euros au lieu de 2,15 euros pour un ticket de métro, bus et tramway à l’unité ainsi que 5 euros pour un ticket de bus acheté directement au chauffeur, contre 2,50 euros actuellement.

Si vous êtes un voyageur occasionnel, que vous n’avez pas de pass Navigo et que vous êtes amené à vous rendre à Paris cet été, il ne vous reste plus que deux jours pour vous procurer des titres de transport au tarif actuel. Nous vous conseillons dès à présent de faire des réserves de tickets pour l’été car dès samedi, il sera trop tard et vous paierez le prix fort. Le carnet de 10 tickets va passer de 17,35 euros à 32 euros. Les carnets de 10 tickets pour prendre le RER et rejoindre la banlieue parisienne seront quant à eux à 48 euros.

Crédit photo : iStock

Des tarifs élevés

Ces nouveaux tarifs seront appliqués jusqu’au 8 septembre prochain. Pendant cette période, il ne sera plus possible d’acheter de pass Navigo à la journée ou à la semaine. De nouveaux tarifs seront mis en place dont un pass Paris 2024 de 16 euros la journée et 70 euros la semaine, permettant de voyager en illimité sur toutes les lignes, y compris celles qui rejoignent les aéroports d’Orly et de Roissy.

“L’objectif de cette hausse est de financer le renfort d'offres de l’ordre de 15% en moyenne l’été, et de ne laisser aucune dette liée aux Jeux Olympiques et Paralympiques aux Franciliens”, a annoncé Île-de-France Mobilités.

Crédit photo : iStock

Si vous vivez à Paris ou que vous êtes titulaire d’un pass Navigo mensuel ou annuel, pas de panique : le prix de votre abonnement n’augmentera pas car cette mesure concerne uniquement les voyageurs occasionnels.