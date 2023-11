Navigo à 86,40 €, ticket de métro à 2,15 € : une nouvelle hausse de prix des transports en Île-de-France

Les prix vont de nouveau augmenter dans les transports publics franciliens. Précisions.

Alors que les Franciliens n'avaient que modérément apprécié la dernière augmentation des tarifs des transports publics en 2023, voilà une annonce qui ne devrait pas arranger les choses.

La hausse des prix en Île-de-France va en effet se poursuivre en 2024, croient savoir nos confrères du Parisien qui se sont procuré la nouvelle grille tarifaire.

Quelles sont les augmentations de tarifs prévues pour 2024 dans les transports publics franciliens ?

Comme il fallait s'y attendre, le passe Navigo sera donc plus cher à partir de janvier prochain. Celui-ci passera ainsi de 84,10 à 86,40 euros, soit une augmentation de 2,30 euros. Pour rappel, son prix était de 75,20 euros en 2022.

Le prix du ticket de métro à l’unité va également augmenter de 0,05 centime, passant de 2,10 à 2,15 euros. Quant au carnet de 10 tickets, entièrement dématérialisé, il sera désormais vendu au prix de 17,30 euros, contre 16,90 auparavant.

Le forfait Imagine R, réservé aux étudiants et apprentis, va lui aussi augmenter et coûtera 374,40 euros par an, contre 365 euros actuellement.

Crédit photo : iStock

Dans l'optique des Jeux olympiques qui auront lieu du 26 juillet au 11 août prochain dans la capitale, Île-de-France Mobilités (IDFM) - l'organisme qui gère les transports publics franciliens - va par ailleurs mettre en place un tarif spécial de 11,50 euros pour les voyageurs empruntant le métro 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly, une fois que le prolongement de la ligne sera terminé.

Dernière précision et pas des moindres, notez qu'une augmentation considérable des tarifs sera appliquée durant toute la période des JO. Le ticket individuel de métro passera ainsi de 2,15 euros à 4 euros (6 euros pour les zones 3 et 4) et le carnet de 10 tickets coûtera 32 euros. Le forfait jour passera lui à 16 euros (70 euros la semaine).

Notez enfin que cette grille tarifaire, qui résulte d’un accord entre IDFM et l’État, sera soumise au vote des élus locaux le 7 décembre pour être définitivement entérinée.

En cas de validation, toutes ces mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2024.