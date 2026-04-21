La vitesse est désormais limitée à 150 km/h sur ces autoroutes pour... responsabiliser les automobilistes

Depuis près d'un an, un pays européen a décidé d'élever la vitesse maximale autorisée... à 150 km/h sur certaines portions d'autoroute.

Certains fous du volant, qui aiment la vitesse et pousser leur bolide dans leurs retranchements, aiment se rendre dans des pays voisins pour profiter d'une législation plus souple en matière de sécurité routière. Des automobilistes en quête de sensations fortes n'hésitent pas en effet à passer les frontières pour aller tester les capacités de leur véhicule et voir ainsi ce qu'il a sous le capot.

C'est notamment le cas en Allemagne, avec les fameuses portions d'autobahn illimitées, ou encore en Italie où la vitesse a récemment été relevée sur les autoroutes, pour le plus grand bonheur des amateurs de voitures de sport. Mais nos amis germains et transalpins ne sont pas les seuls à pouvoir jouer les Fangios sur l'asphalte. Un autre pays européen, situé un peu plus à l'est du continent, a en effet décidé d'augmenter la vitesse maximale autorisée sur les axes rapides.

Il s'agit de la République tchèque, qui a récemment exaucé les vœux de nombreux automobilistes en relevant de manière significative la limitation de vitesse sur certains tronçons.

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Des portions d'autoroutes limitées à 150 km/h

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Depuis juin 2025, plusieurs sections d'autoroutes tchèques sont donc limitées à 150 km/h (contre 130 km/h auparavant), soit 20 km/h de plus que la législation en vigueur dans l'Hexagone. Cette mesure, qui tranche avec les orientations prises par la majorité des pays européens en matière de sécurité routière, a été décidée dans le but de responsabiliser les automobilistes locaux. Les autorités tchèques espèrent ainsi que la hausse de la vitesse permettra, paradoxalement, d'accroître la vigilance des usagers.

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Selon le site spécialisé Roole, un tronçon de 50 kilomètres de l’autoroute D3, reliant Prague à la ville autrichienne de Linz, sera notamment l'un des axes concernés par cette hausse. Petite précision qui a son importance, cette augmentation de la vitesse n'est toutefois pas définitive car il s'agit d'une expérimentation menée par le gouvernement tchèque.

L'objectif étant d'évaluer l'impact que peut avoir cette mesure temporaire sur la sécurité routière. Si ce test s'avère concluant, il n'est donc pas exclu que l'élévation de la vitesse autorisée soit maintenue à l'avenir.