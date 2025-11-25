L'astuce du liquide vaisselle est indispensable pour votre voiture en hiver

En hiver, il est important de prendre soin de sa voiture. Pour cela, pensez à toujours avoir du liquide vaisselle avec vous. Voici pourquoi.

L’hiver est là, les températures ont chuté et il est temps d’entretenir sa voiture en roulant avec les équipements adaptés. S’il est important de suivre cette astuce pour faire des économies avec sa voiture cet hiver, il faut aussi adopter les bons gestes. Pensez notamment à taper sur le capot de votre véhicule avant de la démarrer quand il fait froid dehors.

Crédit photo : iStock

Il existe une autre recommandation que beaucoup d’automobilistes ignorent. En hiver, il est recommandé d’utiliser du liquide vaisselle pour prendre soin de sa voiture. On vous explique.

Du liquide vaisselle dans la voiture

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le liquide vaisselle n’est pas utilisé dans une voiture pour la nettoyer ou dégivrer le pare-brise. Ce produit va permettre de lutter contre l’humidité. En hiver, la chaleur de l’habitacle entre en contact avec le froid extérieur, ce qui crée de la condensation et de la buée. Ainsi, de nombreux automobilistes sont obligés d’attendre plusieurs minutes dans leur voiture en allumant la climatisation, le temps que la condensation disparaisse. Une perte de temps qui n’est pas idéale si vous êtes pressé.

Crédit photo : iStock

Si la buée peut être enlevée avec une astuce qui ne coûte que 0,03 euro, une autre méthode existe pour éliminer totalement la condensation.

Lutter contre l’humidité

Pour limiter l’humidité dans la voiture, il est donc recommandé d’utiliser du liquide vaisselle. Le principe est simple : versez quelques gouttes de liquide vaisselle sur un chiffon humide et appliquez le produit en effectuant des mouvements circulaires sur la surface intérieure du pare-brise. Essuyez ensuite avec un autre chiffon propre et sec.

“En appliquant une petite goutte de liquide vaisselle sur la vitre sujette à la condensation à l’aide d’un chiffon sec, vous pouvez résoudre complètement le problème. Le liquide vaisselle forme une barrière sur la surface des vitres, empêchant l’eau d’adhérer. Ainsi, en quelques minutes seulement, vous pouvez stopper l’humidité et les moisissures que peuvent causer des vitres mouillées”, ont expliqué des experts de Home Things, selon des propos rapportés par Marie France.

Crédit photo : iStock

De cette façon, vous lutterez contre l’humidité dans votre voiture et ne serez plus dérangé par la buée. Une astuce simple, rapide et efficace.