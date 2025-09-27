Lidl propose l'objet indispensable pour rester au chaud cet automne à -64%

L’enseigne Lidl frappe fort en proposant l’accessoire indispensable à avoir cet automne pour se réchauffer sans se ruiner.

Cela n’aura échappé à personne : l’automne est de retour ! Une saison marquée par des températures fraîches.

Cela tombe bien car l’enseigne discount Lidl propose en ce moment un accessoire pour se réchauffer durant les nuits froides de l’année. Le roi des bonnes affaires a frappé fort puisque cet objet pratique bénéficie d’une réduction non négligeable.

Le magasin commercialise une couette à cassettes en duvet de la marque allemande Haussling. Extra chaude et douillette, celle-ci est l’alliée idéale pour rester au chaud en dormant.

« Le mélange équilibré de flocons de duvet et de plumes uniques de la meilleure provenance, associé à la housse respirante 100% coton, garantit des nuits agréables », souligne la fiche du produit.

Elle précise :

« À la fois agréablement chaud et léger comme l'air, ce duvet s'adapte parfaitement à votre corps dans toutes les positions de sommeil grâce à la disposition et à la taille des carreaux. Elle assure rapidement une température agréable et sèche dans la chambre à coucher et peut ainsi éviter les variations de température ».

Les clients conquis

Autre point important : la couette à cassettes en duvet porte le label NOMITE. En d’autres termes, elle convient aux personnes allergiques aux acariens.

« Cela permet aux personnes allergiques à la poussière de maison et aux asthmatiques de ne pas devoir renoncer au confort de sommeil naturel du duvet et des plumes », peut-on lire.

Cette nouvelle pépite existe en différentes tailles : de la taille normale en passant par la taille King Size. Attention, certains modèles sont déjà en rupture de stock. La couette à cassettes a déjà séduit un grand nombre de clients, comme le démontre cette salve de commentaires :

« Excellent rapport qualité/prix. Superbe couette, très légère, très chaude et vraiment bien garnie » ; «T rès bonne qualité » ; « Abordable pour un tel produit », peut-on lire parmi les réactions enthousiastes.

Cet accessoire est disponible sur le site Lild au prix de 129 euros au lieu de 359 euros, soit une réduction de 64%. Une bonne affaire à ne surtout pas manquer.