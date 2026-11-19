Amazon a fermé ses 57 magasins Amazon Fresh et ses 15 supérettes Amazon Go aux États-Unis, tout en misant sur le développement de Whole Foods Market.

Une hécatombe !

Il y a un peu moins d’un an, le groupe Amazon a subi un coup dur en fermant la totalité de ses magasins Amazon Fresh et Amazon Go implantés aux États-Unis. Un épisode qui n’est pas sans rappeler la fermeture du Gamm Vert d’Aix-Noulette.

Amazon ferme ses magasins physiques aux États-Unis

Vous l’ignorez peut-être, mais le géant de la vente en ligne avait ouvert 57 magasins Amazon Fresh dans plusieurs États américains, dont la Californie, le New Jersey ou encore la Virginie.

Le concept ? Ces supermarchés physiques proposaient une grande variété de produits alimentaires : des fruits et légumes frais, de la viande et du poisson, sans oublier les produits laitiers.

Ce n’est pas tout ! Les clients pouvaient aussi acheter des plats préparés et des articles ménagers. Ces enseignes employaient même du personnel, notamment des caissiers.

72 boutiques concernées

En parallèle, Amazon a aussi déployé quinze supérettes Amazon Go, équipées de la technologie Just Walk Out (« prenez et partez » en français), qui permettait aux clients de faire leurs emplettes sans passer en caisse.

Comment ? Ce dispositif reposait sur des caméras et des capteurs qui détectaient les produits sélectionnés dans les rayons. Le montant des achats était débité du compte des clients à la sortie du magasin. Ce fonctionnement rappelle les magasins Aldi sans caisse, où les clients versent un dépôt avant de faire leurs courses.

Le hic ? Toutes ces boutiques n’existent plus aujourd’hui. Les 72 magasins ont fermé leurs portes entre février et mars 2026. Un scénario similaire à la liquidation des boutiques du revendeur Apple C&C sur le territoire français.

« Bien que nous ayons constaté des signaux encourageants dans nos magasins alimentaires physiques sous l’enseigne Amazon, nous ne sommes pas parvenus à créer une expérience client véritablement distinctive, associée à un modèle économique adapté à un déploiement à grande échelle », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Sur une autre échelle, cette situation évoque le redressement judiciaire de GiFi.

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L’entreprise se concentre sur Whole Foods Market

Malgré ces fermetures, les clients peuvent continuer à faire leurs achats en ligne sur Amazon Fresh, dans les secteurs où le service est disponible, pour une « livraison rapide et pratique », avait ajouté Amazon.

De son côté, la technologie Just Walk Out échappe à ce sort, puisque celle-ci continue d’être utilisée dans des commerces indépendants.

Le groupe américain aurait pris cette décision pour se concentrer davantage sur la chaîne de supermarchés Whole Foods Market, qu’il a rachetée en 2017, selon Associated Press. Selon les données de l’entreprise, les ventes ont progressé de plus de 40 % depuis cette acquisition.

En plein développement, la marque compte aujourd’hui plus de 550 points de vente. Amazon prévoit même d'ouvrir plus de 100 nouvelles enseignes Whole Foods Market dans les prochaines années.

Vous l’aurez compris ! Amazon a plus d’un tour dans son sac !