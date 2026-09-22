Arrêtez tout ! Lidl commercialise une moto trail à moins de 3 000 euros

Avis aux motards : Lidl frappe fort en commercialisant une moto neuve à moins de 3 000 euros !

Si Lidl est connu pour ses prix bas sur les produits alimentaires, l’enseigne discount allemande commercialise aussi des accessoires, outils et mobiliers, toujours à des prix accessibles.

Aussi fou que cela puisse paraître, Lidl propose également des véhicules, à l’image de cette moto au coût plus qu’avantageux.

Lidl propose une moto aux multiples avantages

Si vous souhaitez acheter un deux-roues sans vous ruiner, alors la Prike PXA Adventure 125 pourrait bien vous intéresser.

Distribué par le groupe Karcher en Allemagne, ce trail possède plusieurs atouts pour circuler facilement en ville. Suivez le guide !

D’abord, il faut savoir que ce véhicule est accessible avec le permis A1 et le permis B, à condition d’avoir suivi la formation de sept heures en France, souligne le site spécialisé dans l’info automobile Caradisiac.

Crédit Photo : Lidl

Côté technique, la Prike PXA Adventure 125 est équipée d’un moteur de 125 cm³ de dix chevaux et peut atteindre une vitesse maximale de 85 km/h. Autre info importante : elle dispose d’une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

Selon la description, cette moto affiche seulement 2,3 litres aux 100 kilomètres et possède un réservoir de 15,5 litres. De quoi parcourir du chemin avant de faire le plein, avec une autonomie de 600 km.

Un véhicule disponible à un prix alléchant

Ce n’est pas tout. ce modèle se distingue par ses technologies modernes : le tableau de bord numérique affiche en un coup d'œil toutes les informations essentielles à la conduite, tandis que l'éclairage LED complet garantit une bonne visibilité.

Avec son poids de 152 kg et son style urbain, la Prike PXA Adventure 125 se veut polyvalente, comme le détaille sa fiche technique.

Crédit Photo : Lidl

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Un véhicule allemand bientôt disponible en France ?

Mais c’est surtout son prix qui vaut le détour. La moto est en effet affichée au prix de 2 999 euros. Autant vous dire qu’il ne reste que quelques unités disponibles, prévient Lidl.

Le hic ? Pour le moment, la PXA Adventure n’est pas commercialisée en France, et aucune date de sortie n’est à ce jour connue. Si elle est disponible sur le site allemand de Lidl, elle ne peut toutefois être livrée qu’à une adresse située en Allemagne.