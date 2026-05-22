Cet accessoire redoutable vendu 12 euros chez Lidl empêche votre voiture d'être volée

Pour protéger votre voiture d’un potentiel vol, vous pourrez opter pour une solution mécanique qui ne paie pas de mine. Vendu 12 euros chez Lidl, il va vous permettre de laisser votre voiture avec l’esprit tranquille.

En 2025, 125 200 véhicules ont été dérobés en France, soit une voiture volée toutes les quatre minutes. Et 70 % de ces vols se font désormais sans effraction, grâce à des outils électroniques de plus en plus sophistiqués.

Piratage de télécommande, relay attack, mouse jacking : les voleurs captent le signal de la clé depuis quelques mètres, dupliquent le code et démarrent le moteur sans jamais briser une vitre ni forcer une serrure. Face à cette évolution, les systèmes d'alarme et d'immobilisation d'origine embarquée par les constructeurs montrent leurs limites.

C'est là qu'un système plus simple, mais tout aussi efficace, tire son épingle du jeu et revient sur le devant de la scène.

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Ainsi, l'antivol mécanique fait son retour en force. Le principe de ce bloque-volant est aussi simple que redoutablement efficace. Une barre rigide se fixe sur le volant et le rend physiquement impossible à tourner. Le voleur peut démarrer le moteur par voie électronique, mais il ne peut pas conduire : la voiture reste immobilisée.

C'est précisément cette logique mécanique qui le rend imperméable aux techniques de piratage modernes. Même avec un équipement de mouse jacking, la voiture ne va nulle part si le volant est bloqué.

Un accessoire dissuasif et bon marché

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En plus de ça, l’antivol est visible depuis l’extérieur, ce qui le rend dissuasif aux yeux du voleur, lequel s’orientera naturellement vers un autre véhicule. La couleur généralement vive de ces dispositifs, souvent jaune ou rouge, est conçue pour être repérée immédiatement, même de nuit. Un voleur pressé, qui compte sur la rapidité de son opération pour ne pas se faire remarquer, n'a aucun intérêt à s'attarder.

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Chez Lidl, l’antivol de la marque maison Ultimate Speed est disponible à 11,99 euros. Il s'agit d'un dispositif de type bloque-volant classique et basique, noté 4,6 sur 5 sur le site du distributeur, ce qui témoigne d'une grande satisfaction des premiers acheteurs.

Le modèle vendu par Lidl est légèrement différent, dans la mesure où il s'appuie sur une solide chaîne métallique plutôt qu'une barre. Son utilisation est très simple : on le fait passer à travers le volant puis on le fixe à l'attache ceinture.

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Si ce bloque-volant se positionne clairement en entrée de gamme, les assureurs reconnaissent l'antivol mécanique visible comme l'une des solutions les plus efficaces, notamment pour les véhicules assurés au tiers, qui ne bénéficient d'aucune couverture contre le vol.

Pour une voiture ancienne dont la valeur d'indemnisation serait faible, dépenser 12 euros pour réduire significativement le risque de vol constitue une solution judicieuse et économique. En revanche, les propriétaires de voitures récentes et/ou haut de gamme ont tout intérêt à investir dans des modèles plus sophistiqués en acier trempé avec alarme sonore, même s'ils coûtent nettement plus cher.