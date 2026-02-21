Attention à cette erreur qui peut attirer les cambrioleurs quand vous partez en vacances

Par |

Un cambrioleur entre dans une maison

Vous partez bientôt en vacances mais vous avez peur d’être cambriolé ? Pour éviter le pire, voici une habitude à ne surtout pas faire pendant votre absence.

Au moment de partir en vacances, il est important de vérifier plusieurs choses : avez-vous emporté tout ce dont vous aurez besoin ? Avez-vous éteint tous vos appareils électroniques et les lumières de votre maison ? Et enfin, avez-vous bien vérouillé votre porte d’entrée ?

En effet, de nombreuses personnes qui partent en vacances craignent d’être cambriolées pendant leur absence. Pour éviter cela, vous pouvez adopter ces cinq réflexes indispensables ou avoir recours à cette astuce gratuite pour ne pas être cambriolé pendant vos vacances.

La suite après cette vidéo

Un cambrioleur entre dans un logementCrédit photo : iStock

En plus de cela, il est important d’adopter les bons gestes avant de partir en vacances pour éviter d’attirer les cambrioleurs. Il existe notamment une erreur à ne pas faire. On vous en dit plus.

Un geste à éviter

Il est important de ne jamais dire sur les réseaux sociaux que vous êtes absent. Aujourd’hui, de nombreuses personnes annoncent à tout le monde qu’elles ne sont pas chez elles en postant leurs activités pendant leurs vacances.

Un homme sur son téléphone sur la plageCrédit photo : iStock

Comme le recommande Maison & Travaux, ne publiez pas de photos pendant votre absence ni de message pour dire que vous n’êtes pas chez vous, car les cambrioleurs pourraient les repérer et en profiter pour vous cambrioler.

Les bons gestes à adopter

En plus de cela, il existe des gestes à faire pour ne pas être cambriolé. Demandez à un voisin de passer régulièrement chez vous pour relever votre courrier ou arroser vos plantes. De cette façon, les malfaiteurs verront que votre maison est surveillée et hésiteront à entrer.

Vous pouvez également programmer des éclairages pour faire croire que vous êtes chez vous ou opter pour un système d’alarme et de vidéosurveillance pour une sécurité renforcée.

Source : Maison & Travaux
Suivez nous sur Google News
Vacances

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
un enfant fait du ski
Quel équipement de ski choisir pour votre enfant ?
Bangkok
Vacances : voici les destinations préférées des Français pour 2026, selon une étude
Kad Merad
Un célèbre acteur profite de sa ressemblance avec Kad Merad pour usurper son identité et passer des vacances de rêve
Un calendrier a connaître pour l'année 2026
En ne prenant que 25 jours de congés, vous pourrez bénéficier de… 56 jours de repos en 2026
Nicolas Sarkozy
Sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy s'offre des vacances en Guadeloupe un mois après sa sortie de prison