Attention à cette erreur qui peut attirer les cambrioleurs quand vous partez en vacances

Vous partez bientôt en vacances mais vous avez peur d’être cambriolé ? Pour éviter le pire, voici une habitude à ne surtout pas faire pendant votre absence.

Au moment de partir en vacances, il est important de vérifier plusieurs choses : avez-vous emporté tout ce dont vous aurez besoin ? Avez-vous éteint tous vos appareils électroniques et les lumières de votre maison ? Et enfin, avez-vous bien vérouillé votre porte d’entrée ?

En effet, de nombreuses personnes qui partent en vacances craignent d’être cambriolées pendant leur absence. Pour éviter cela, vous pouvez adopter ces cinq réflexes indispensables ou avoir recours à cette astuce gratuite pour ne pas être cambriolé pendant vos vacances.

En plus de cela, il est important d’adopter les bons gestes avant de partir en vacances pour éviter d’attirer les cambrioleurs. Il existe notamment une erreur à ne pas faire. On vous en dit plus.

Un geste à éviter

Il est important de ne jamais dire sur les réseaux sociaux que vous êtes absent. Aujourd’hui, de nombreuses personnes annoncent à tout le monde qu’elles ne sont pas chez elles en postant leurs activités pendant leurs vacances.

Comme le recommande Maison & Travaux, ne publiez pas de photos pendant votre absence ni de message pour dire que vous n’êtes pas chez vous, car les cambrioleurs pourraient les repérer et en profiter pour vous cambrioler.

Les bons gestes à adopter

En plus de cela, il existe des gestes à faire pour ne pas être cambriolé. Demandez à un voisin de passer régulièrement chez vous pour relever votre courrier ou arroser vos plantes. De cette façon, les malfaiteurs verront que votre maison est surveillée et hésiteront à entrer.

Vous pouvez également programmer des éclairages pour faire croire que vous êtes chez vous ou opter pour un système d’alarme et de vidéosurveillance pour une sécurité renforcée.