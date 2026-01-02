En ne prenant que 25 jours de congés, vous pourrez bénéficier de... 56 jours de repos en 2026

En ce début d'année, les Français et Françaises peuvent déjà se pencher sur le calendrier des jours fériés afin de maximiser leurs périodes de repos.

Chaque année, c’est le même réflexe qui s’impose à tous les travailleurs et travailleuses de France. Un coup d'œil sur le calendrier afin d’identifier à quels moments de la semaine correspondent les jours fériés.

Poser ses jours de congés au bon moment, autour de ces jours prisés, est toujours l’astuce parfaite pour s’octroyer des périodes de repos sans trop gâcher votre quota de jours de congés.

Pour l’année 2026, il sera possible d’obtenir 56 jours de repos en posant seulement 25 jours de congés. En effet, seuls deux jours fériés tombent un week-end cette année.

Alors que le 1ᵉʳ janvier était un jeudi, on imagine ainsi que de nombreuses personnes ont posé ce vendredi 2 janvier afin d’avoir quatre jours de repos dès le début d’année, histoire de recharger les batteries après les fêtes.

Crédit photo : iStock

Le prochain jour férié sera le lundi de Pâques, qui sera le 6 avril, soit après le premier week-end des vacances de printemps pour la zone A. Un week-end de trois jours est donc à la portée de tous sans avoir besoin de poser un jour de congé.

En réalité, c’est surtout le mois de mai qui suscite l’intérêt de tous avec ses nombreux jours fériés. Le 1ᵉʳ et le 8 mai tombent, cette année, un vendredi. Autrement dit, un hasard du calendrier parfait pour enchaîner deux week-ends de trois jours, sans poser de congés. Rajoutez-y le lundi de Pentecôte, le 25 mai, et cela fait même trois week-ends de trois jours sur le mois. Enfin, le jeudi de l’Ascension sera le 14 mai, ce qui vous donne la liberté de poser le vendredi 15 mai pour un week-end de quatre jours.

Crédit photo : iStock

Une fin d’année moins propice aux congés

Ainsi, sur cette période, au total, si vous posez 8 jours de congés les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 15 mai, cela vous donnera 17 jours de vacances d’affilée. Et si vous prenez également les 22 et 26 mai autour du lundi de Pentecôte, cela vous fera 5 jours de repos en plus.

Pour cet été, il suffira de poser le lundi 13 juillet pour bénéficier d’un week-end de quatre jours grâce au 14 juillet qui tombe un mardi. Vous pouvez, en plus, demander, les 15-16 et 17 juillet, pour neuf jours de repos consécutifs.

Pour la suite de l’année, ce sera toutefois un peu plus compliqué puisque l’Assomption, le 15 août, et la Toussaint, le 1ᵉʳ novembre, tombent lors de week-ends. Il y aura cependant un petit lot de consolation avec le jour férié de l’Armistice, le 11 novembre, qui tombe un mercredi, cette année. Ainsi, si vous prenez les 12 et 13 novembre, ou le 14 et 15, vous gagnerez une pause automnale bien méritée.

Crédit photo : Service public

Enfin, à Noël 2026, le 25 décembre sera un vendredi, il suffira donc de poser le jeudi 24, le lundi 28 et le mardi 29 pour profiter des fêtes avec six jours de repos !

Maintenant que les calculs sont faits, à vous de poser intelligemment vos jours de congés pour profiter pleinement de ce calendrier 2026.