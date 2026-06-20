Bon plan : Cette voiture Nissan qui peut accueillir 7 passagers est en vente pour moins de 7 000 euros

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture et vous avez besoin de place ? Cette nouvelle offre de Nissan pourrait vous intéresser : une voiture qui peut accueillir 7 passagers, le tout pour moins de 7 000 euros.

Si vous cherchez une nouvelle voiture compatible avec votre famille nombreuse, voici une option très intéressante. Alors que Renault a récemment dévoilé sa nouvelle voiture militaire, c’est au tour de Nissan de faire des prouesses. Le constructeur automobile a récemment sorti Le Gravite, un nouveau SUV spécialement conçu pour les familles nombreuses. Mais ce qui distingue réellement ce véhicule des autres, c’est son rapport qualité-prix.

Crédit photo : Nissan

Ce SUV peut accueillir sept personnes, et son prix total est de 7 000 euros, ce qui est une excellente affaire.

Une grande voiture compacte

Le grand espace intérieur de la voiture est proposé à un prix compétitif. Le volume de son coffre est de 625 litres lorsque la troiisème rangée de sièges est repliée. Malgré son grand espace, cette voiture reste compacte puisqu’elle mesure 3,99 mètres de long, contre 5 mètres pour les traditionnelles voitures familiales.

Crédit photo : Nissan

Comme on peut le voir sur le site de Nissan, ce véhicule est idéal pour la ville. Il possède une boîte manuelle ou automatique à cinq vitesse et un moteur essence 1.0 de 72 chevaux. Electroniquement, cette voiture est équipée d’un écran central de 20,3 cm, d’une connectivité sans fil pour smartphones, d’un chargeur à induction, de l’aide au stationnement avant et arrière et de plusieurs systèmes d’assistance à la conduite.

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Un modèle indien

Cependant, si ce véhicule est si peu cher, c’est qu’il y a une raison, et elle risque de vous déplaire. Pour le moment, cette voiture ne sera sans doute jamais commercialisée à ce prix en France. En effet, le modèle a été conçu pour se conformer aux réglementations indiennes et répondre aux besoins du marché indien.

Mais qui sait, à l’avenir, cette voiture hors du commun pourrait circuler sur les routes de France ?