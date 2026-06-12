Bientôt la fin des lignes blanches sur les routes ? Les premiers tests montrent des résultats surprenants

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Des marquages blancs sur une route

Dans certains pays, comme la France et l’Espagne, la réflexion concernant la suppression des lignes blanches sur la route est déjà lancée. Et les premiers tests ont délivré des résultats inattendus.

Elles dessinent les routes à travers le monde, séparent un axe de communication en plusieurs voies, permettant un trafic routier fluide et sécurisé. Pourtant, elles pourraient bientôt disparaître afin de mettre progressivement en place une signalisation mieux adaptée aux conditions d’aujourd’hui.

On parle évidemment des lignes blanches ! Mais rassurez-vous, l’idée n’est pas de supprimer les lignes, mais d’en changer la couleur afin de les rendre plus visibles.

En Espagne, quelques routes servent déjà de terrain d’essai à un dispositif fondé sur des marquages colorés, conçus pour remplacer les lignes blanches classiques, depuis le mois d'avril. Grâce à des pigments particuliers, ces marquages emmagasinent l’énergie lumineuse le jour et la restituent la nuit. Ils restent visibles dans l’obscurité totale, sans l’aide des phares.

Une ligne rouge sur une routeCrédit photo : AFP

Ce système vise à corriger les limites des lignes blanches. Quand la visibilité est mauvaise, la nuit, sous la pluie ou sur des routes mal éclairées, ces marquages fluorescents aident le conducteur à mieux percevoir la voie. Le gain pour la sécurité routière peut être réel, surtout pour celles et ceux qui roulent de nuit.

Un dispositif qui mettrait plusieurs années à installer

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En France, une généralisation de ces marquages demanderait des adaptations législatives rapides. Il faudrait modifier les normes en vigueur, avec des validations techniques souvent longues. Ces peintures photoluminescentes coûtent par ailleurs plus cher que les formulations classiques : leur déploiement ne se justifiera que si le bénéfice de sécurité est démontré.

Une autorouteCrédit photo : iStock

L’exemple espagnol va au-delà des marquages fluorescents. Une autre expérimentation, baptisée les « dents du dragon », repose sur une série de grands triangles peints qui créent une illusion de rétrécissement de la voie, dans le même esprit que les lignes rouges introduites en Espagne. Pour le moment, les résultats sont tellement surprenants qu'ils restent un mystère puisque les tests sont toujours en cours.

Une route avec un marquage type Crédit photo : X / Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible

Ces essais accompagnent un mouvement plus large : panneaux connectés, capteurs intégrés et révision d’un marquage au sol jusque-là peu modifié, à l’image des changements envisagés pour les feux de circulation. La durabilité des solutions pèsera lourd dans la décision : elles devront résister aux intempéries et à l’usure, et fonctionner avec les systèmes d’aide à la conduite comme les technologies ADAS.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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