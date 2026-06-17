Essence : voici pourquoi vous ne devez surtout pas remplir le réservoir après le clic du pistolet

Que ce soit pour une question de confort ou parce que les prix sont en baisse, certains automobilistes ont la mauvaise idée de remplir leur réservoir au maximum. Sauf que cette pratique peut être très dangereuse.

Ne remplissez pas le réservoir de votre véhicule à ras bord

Vous l’avez peut-être remarqué, les prix de l’essence commencent doucement à baisser. Pour en profiter, des automobilistes vont sûrement se rendre dans les stations-service pour faire le plein d’essence. Quitte peut-être à trop en mettre.

Il n’y a rien de mal en soi à faire le plein d’essence. Cependant, cela peut devenir dangereux quand vous choisissez de remplir le réservoir de votre véhicule à ras bord. Le système de sécurité de la pompe émet un petit « clic » afin d’interrompre la distribution d’essence lorsque le réservoir est plein. S’il est pratique, il n’est pas infaillible. En appuyant de nouveau sur la poignée, vous pouvez ajouter encore quelques gouttes d’essence avant que le pistolet se bloque pour de bon.

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Un surplus de carburant dans le réservoir peut entraîner des accidents

Crédit photo : bradtzou/ iStock

Cependant, mieux vaut éviter de remplir son réservoir à ras bord. Le responsable d’un atelier Norauto de Rennes a évoqué pour Ouest France les risques pour la sécurité des automobilistes.

En remplissant le réservoir à son maximum, vous risquez déjà d’en perdre une bonne partie, notamment lors de virages. Le carburant qui a débordé du réservoir sera donc gâché avant de se retrouver sur la chaussée. C’est là que les ennuis peuvent commencer, en particulier pour les deux-roues, motards et cyclistes.

« Cela rend la chaussée glissante, et peut entraîner un risque d’accident. C’est une question de sécurité routière », rappelle le responsable.

En effet, une chaussée glissante peut causer plus facilement des accidents de la route. Pour les autres automobilistes, mais également pour vous. Le spécialiste explique que les voitures sont équipées d’une goulotte située sous le bouchon de remplissage, au-dessus de la roue arrière. L'excédent de carburant se déverse alors à cet endroit avant de retomber sur la roue du véhicule, la rendant glissante.

Il n’y a donc aucun intérêt à remplir son réservoir à ras bord, puisque cela entraînera le gaspillage du carburant en trop et de possibles accidents de la route.