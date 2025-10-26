Ce critère autrefois très recherché par les acheteurs immobiliers est devenu “ringard” aujourd'hui

Il y a quelques années, les acheteurs immobiliers étaient en quête d’un objet incontournable dans leur nouvelle maison. Mais aujourd’hui, ce critère autrefois tant recherché est devenu “ringard” selon les agents immobiliers.

Quand on est à la recherche d’un bien immobilier, nous avons généralement de nombreux critères. L’un d’eux était autrefois très prisé chez les acheteurs, qui n’envisageaient pas d’investir dans une maison s’il manquait cet objet jugé indispensable : la baignoire. Pendant longtemps, avoir une baignoire dans son logement était l’un des critères numéro 1 pour les acheteurs.

Mais avec le temps, les choses ont changé et aujourd’hui, rechercher une baignoire est presque devenu “ringard”, comme l’affirment les agents immobiliers. Actuellement, les personnes qui possèdent une baignoire chez elles sont de moins en moins nombreuses à l’utiliser. Beaucoup de propriétaires décident même de casser leur baignoire pour la transformer en douche à l’italienne, plus tendance.

Les inconvénients de la baignoire

Avoir une baignoire comporte de nombreux inconvénients, notamment le gaspillage de l’eau. Selon le site d’EDF, “la douche consomme environ 60 litres d’eau, contre 150 litres pour un bain”. En plus de faire des économies et de préserver la planète, les acheteurs veulent plus d’espace dans leur logement et dire adieu aux baignoires, qui prennent trop de place dans la salle de bain.

“Les acheteurs veulent de la place. Ils demandent des toilettes séparées, une douche à l’italiene ou la possibilité d’en installer une. Mais ce qui compte le plus, c’est de pouvoir installer une machine à laver. Avec les cuisines ouvertes de plus en plus fréquentes, on préfère avoir le bruit de la machine dans la salle de bain fermée plutôt que dans la cuisine”, explique Ori Chamla, cofondateur d’une entreprise immobilière, au Figaro.

Crédit photo : iStock

Si la douche à l’italienne séduit de nombreux acheteurs, elle comporte également des inconvénients comme l’évacuation de l’eau et l’étanchéité de la douche, qui doivent être surveillées fréquemment pour éviter les dégâts des eaux.

La fin des baignoires ?

Bien que les acheteurs soient de moins en moins nombreux à vouloir une baignoire dans leur logement, certains préfèrent quand même cette option. C’est notamment le cas des familles qui vivent avec de jeunes enfants. Mais même dans ce cas de figure, la situation évolue puisque l’absence d’une baignoire dans un logement n’est plus un critère rédhibitoire pour les familles. Aujourd’hui, la majorité des acheteurs avec des enfants cherchent des biens avec deux salles de bain ou la possibilité d’en créer une deuxième.

Une évolution qui signe peut-être la fin des baignoires dans les logements modernes.