Vous pouvez acheter une ville entière pour... 300 000 euros

Dans l’État du Kentucky, aux États-Unis, une ville entière a été mise en vente pour la modique somme de 300 000 euros. Si l’affaire semble bonne au premier abord, elle cache une réalité bien sombre pouvant expliquer ce prix assez bas.

Que diriez-vous de devenir le propriétaire d’une ville ? Ce n’est pas le genre d’opportunités qui se présentent tous les jours. Pourtant, s’il s’agit d’une ville abandonnée avec toutes les commodités nécessaires, ce qui pourrait être un rêve pour beaucoup.

Dans l’État du Kentucky, une ville entière a été mise en vente pour environ 300 000 euros, soit environ 11 000 euros de moins que le prix moyen d’une maison aux États-Unis. Située sur une surface de 9 hectares au nord de la ville de Mount Vernon, la propriété semble trop belle pour être vraie.

Crédit photo : Berkshire Hathaway HomeServices Foster Realtor

Le village abandonné est équipé de dix cabanes rustiques, d’une cabane de trappeur, d’un magasin général, d’une forge, d’une église du XIXe siècle, d’un bureau de poste et d’une école. L’emplacement est également parfait, car il est perché parmi les pittoresques montagnes de la vallée Renfro du Kentucky.

Cependant, les acheteurs pourraient être rebutés par le fait qu’aucune des cabines ou boutiques n’a d’équipements modernes, c'est-à-dire ni eau ni électricité, et qu’une seule des maisons est habitable. Pour y vivre, il faudra opérer des travaux pour avoir le confort nécessaire.

Auprès du site Realtor.com, une agent immobilier est moins transparente sur la réalité des lieux :

« Les 9 hectares sont principalement boisés avec des collines, donc il faudrait beaucoup de travaux d’excavation si vous voulez développer sur le terrain. Il y a une maison qui est vivable, mais elle n’a tout simplement pas beaucoup d’équipements modernes »

Crédit photo : Berkshire Hathaway HomeServices Foster Realtor

Un décor de film d'horreur

Mais malgré les défauts de la propriété, elle a une histoire fascinante :

« Le gentleman qui possédait à l’origine la propriété a fait le tour du Kentucky et a trouvé ces cabanes dans le but de restauration et de préservation. Les propriétaires n’ont jamais résidé ici. Il a été utilisé comme un café et un salon de thé, qui offrait occasionnellement des visites guidées. »

Elle a ajouté que des mariages ont également été organisés pour la famille et les amis des propriétaires.

Crédit photo : Berkshire Hathaway HomeServices Foster Realtor

Le village possède également des références hollywoodiennes. Il a servi de décor d’une ville effrayante et déserte dans le film d’horreur The Devil Below, avec l’acteur Will Patton. L’une des caractéristiques uniques de la propriété est le magasin général, que les vendeurs utilisaient comme boutique fonctionnelle jusqu’à il y a dix ans. Il a même une cuisine commerciale et des salles de bain.

Crédit photo : Berkshire Hathaway HomeServices Foster Realtor

Il y a aussi une cabane de trappeur, qui a été construite dans les années 1700. Une structure surnommée 'The Pennington' comprend une chambre, une cuisine, un salon et une cheminée. Une autre caractéristique unique est l’église des années 1800, qui a encore ses belles fenêtres en vitrail.

Crédit photo : Berkshire Hathaway HomeServices Foster Realtor

Selon l’annonce, la propriété dispose également d’un atelier de forgeron, d’un bureau de poste, d’un berceau à maïs, d’une saline et d’un dortoir pour cow-boys. Selon l’annonce, pour convaincre de potentiels acquéreurs, cet endroit serait donc parfait pour devenir un domaine où l’on pourrait organiser des mariages et des événements, mais aussi pour des locations de vacances.