Ce délicieux champagne recommandé par un expert est vendu moins de 18 euros chez Lidl pour les fêtes

À l’approche de Noël et du Nouvel an, il est temps de commencer à penser à ce que nous allons manger... et boire ! Pour vous aider, voici un champagne commercialisé chez Lidl, de qualité et à petit prix.

Il ne reste plus que quelques semaines avant de célébrer Noël et le passage à la nouvelle année, et il est donc temps de commencer à tout préparer. D’ici quelques jours, de nombreux foyers vont décorer leur maison, acheter leur sapin et préparer les cadeaux. Mais nous devons également prévoir ce que nous allons manger le jour J.

En effet, les fêtes de fin d’année sont des moments conviviaux et de partage, l’occasion de se faire plaisir en se retrouvant autour d’un bon repas. Vous devez donc savoir ce que vous allez manger, mais aussi boire. Lors des grandes occasions, pensez au champagne : la boisson idéale pour fêter Noël et trinquer à minuit le soir du nouvel an.

Cependant, trouver du bon champagne n’est pas toujours une chose facile. Cette boisson de luxe peut rapidement être chère, raison pour laquelle de nombreux Français la délaisse. Pour vous aider, découvrez cette offre proposée par Lidl.

Un champagne de qualité chez Lidl

Lidl est une enseigne discount où l’on retrouve toute sorte de choses à petits prix comme de la nourriture, de l’alcool, des vêtements et des appareils électroménagers. À l'approche de la fin de l'année, l'entreprise défie toute concurrence en proposant des objets indispensables pour Noël. Selon le professeur Bucella, un sommelier interrogé par Marmiton, Lidl commercialiserait actuellement du champagne de qualité. L’occasion idéale pour se faire plaisir sans se ruiner.

“Ce champagne offre un très beau nez porté sur les agrumes, à la limite de l’orange amère. Il est légèrement floral aussi, avec quelques notes de pain brioché”, a précisé l’expert à Marmiton.

Le champagne dont parle l’expert est un Comte de Senneval. Cette boisson est faite à partir de plusieurs cépages différents comme le Pinot Noir, le Chardonnay ou le Pinot Meunier. Il s’accorde très bien avec les plats festifs comme le pâté, les terrines, les poissons ou les fruits de mer. Cerise sur le gâteau : il est vendu au prix imbattage de 17,99 euros chez Lidl. De quoi rivaliser avec le champagne promu par UFC-Que Choisir pour les fêtes.

Pour profiter de cette belle offre, rendez-vous chez Lidl ou cliquez directement sur ce lien pour l'acheter en ligne. N’oubliez pas de vous faire plaisir, tout en consommant avec modération pour passer de belles fêtes de fin d’année.