Ce geste que personne ne fait au moment de démarrer sa voiture permet d'éviter les pannes, selon un mécanicien

Chaque matin, quand vous démarrez votre voiture, vous devez faire un geste essentiel selon un mécanicien, afin de prendre soin de votre véhicule et de limiter les pannes.

Avoir une voiture est très utile pour se déplacer mais cela peut avoir un inconvénient : si votre véhicule tombe en panne, cela peut vous coûter très cher. Pour éviter les problèmes, il est conseillé de prendre soin de votre voiture. Pour cela, il existe un geste essentiel à faire chaque matin, au moment de démarrer votre véhicule.

Crédit photo : iStock

Ce geste est particulièrement conseillé par un mécanicien qui a publié une vidéo à ce sujet sur TikTok. Selon lui, il ne faut pas partir immédiatement après avoir allumé le moteur de sa voiture, sous peine d’user les pièces internes du moteur. Explications.

Laisser chauffer le moteur

Selon le mécanicien, nous devons allumer le contact puis attendre un peu avant de rouler. Sinon, l’huile n’aura pas le temps de se répartir correctement dans le véhicule avant de partir. Dans ce cas, il n’y aura pas d’huile dans le moteur pendant les premières secondes, ce qui pourrait l’abîmer. Cela risque d’augmenter la friction et l’usure des pièces internes du moteur.

En plus de cela, selon Union Rayo, partir immédiatement après avoir allumé le contact entraîne une consommation de carburant plus importante ainsi qu’une perte de puissance et de performances sur la voiture.

Ce geste est d’autant plus important quand il fait froid. Quand les températures sont basses, l’huile devient plus épaisse et met beaucoup plus de temps à atteindre toutes les pièces du moteur. En hiver, il est également conseillé de taper sur le capot de sa voiture avant de démarrer pour une raison bien précise.

Crédit photo : iStock

Pour éviter les problèmes, l’expert conseille donc d’attendre 30 secondes avant de rouler, notamment si vous vivez dans une région où il fait froid. En prenant quelques petites secondes de votre temps, vous assurerez la longévité de votre véhicule. Enfin, pensez à faire ce geste avec votre voiture en hiver pour faire des économies.