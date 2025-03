Ce jouet culte des années 80 peut se revendre jusqu'à 1 500 euros sur Vinted

Vous voulez vous faire un peu d’argent en revendant les jouets de votre enfance ? L’un d’eux, devenu culte dans les années 80, peut vous rapporter une petite fortune.

Les personnes nées dans les années 80 et 90 ont grandi avec de nombreux jouets qui sont devenus cultes au fil du temps. Aujourd’hui, la plupart de ces jouets et accessoires sont entreposés dans nos greniers et nos placards et prennent la poussière. Pourtant, ils peuvent intéresser les collectionneurs, comme cette femme qui possède une impressionnante collection de milliers de jouets des années 80 et 90.

Crédit photo : iStock

Comme ces jouets intéressent fortement les collectionneurs, il est possible de les revendre à prix d’or si vous en avez dans votre placard. C’est le cas d’un jouet en particulier, très populaire dans les années 80.

Un jouet culte

Souvenez-vous des Petits Poneys, ces figurines de chevaux colorés à la crinière soyeuse. Ces jouets ont fait le bonheur de nombreux enfants dans les années 80 et ont connu un succès planétaire. Aujourd’hui, certaines figurines peuvent se revendre à prix d’or et intéresser les collectionneurs.

L’un des Petits Poneys les plus convoités est le modèle Rapunzel, reconnaissable avec sa longue crinière blonde et rose pailletée. Selon le Journal du Geek, il s’agit de la toute première génération de Petits Poneys lancée par Hasbro en 1983. Ce modèle n’a jamais été commercialisé et il était possible de se le procurer via un échange de points auprès du fabricant, raison pour laquelle il est aussi rare.

Crédit photo : Hasbro

Aujourd’hui, un Petit Poney Rapunzel peut se vendre jusqu’à 1 500 euros sur Vinted, alors fouillez vos placards ! Si vous retrouvez un Petit Poney, il est possible de savoir s’il a de la valeur en regardant sous ses sabots. Comme le précise Grazia, vous aurez de précieuses informations sur l’origine du jouet et la date de création du moule, qui vous aideront à estimer sa valeur. Comparez ensuite votre jouet sur les sites de revente en ligne comme Vinted, Leboncoin et eBay. Vous aurez peut-être la surprise de découvrir un vrai trésor dans votre grenier !

Crédit photo : @fremontvintagemall / Instagram

Si vous voulez vous faire un peu d’argent en plus, il n’y a pas que les Petits Poneys qui font sensation sur Vinted. C’est aussi le cas de cet autre jouet culte des années 80 qui se revend une petite fortune, alors n’hésitez plus !