Ce jouet, que beaucoup d'enfants ont reçu à Noël dans les années 1980, se revend aujoud'hui plus de... 15 000 €

Un vieux jouet, qui était extrêmement populaire il y a une quarantaine d'années, peut se revendre pour une belle somme d'argent, de nos jours. Précisions.

Si vous avez grandi dans les années 1980, il se pourrait bien qu'un objet d'une valeur insoupçonnée traîne encore dans un vieux placard, ou encore dans le grenier de vos parents.

Des jouets mythiques de cette époque, que beaucoup d'enfants ont eu en leur possession, se revendent en effet à prix d'or aujourd'hui. Ces figurines, inspirées d'une série animée très populaire, peuvent même rapporter jusqu'à plusieurs milliers d'euros à celles et ceux qui les ont conservées. Oui, vous avez bien lu !

Ce jouet mythique des années 1980 peut valoir plus de... 10 000 €

Ces jouets, que vous connaissez peut-être, sont des répliques des personnages Transformers, mais attention, pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit des tout premiers modèles commercialisés. Leur rareté fait qu'ils sont très recherchés par les collectionneurs, dont certains s'amusent à retomber en enfance avec leurs pièces.

La valeur de ces jouets s'explique en effet par la nostalgie qu'ils évoquent pour certains, mais pas uniquement.

Selon ce que l'on peut lire ici ou là, les prix à la revente dépendront bien sûr de l'état du jouet, mais aussi et surtout de son année de fabrication. Les figurines les plus prisées datant par exemple de la période comprise entre 1984 et 1992. Mais certains modèles sont encore plus recherchés que d'autres et s'arrachent pour des sommes incroyables.

C'est notamment le cas des éditions limitées ou des exclusivités japonaises, par exemple. D'autre part, si votre vieux jouet est toujours conservé dans une boîte scellée, en parfait état, sa valeur peut vite grimper et atteindre ainsi des sommets. Vous l'aurez compris, ce combo rareté-bon état peut faire de votre figurine un objet très convoité.

Crédit photo : DR

Certains personnages principaux de la série, comme Optimus Prime, Megatron et Devastator sont très appréciés des collectionneurs qui n'hésitent pas à y mettre le prix. L’Optimus Prime G1 peut par exemple se revendre entre 5 000 et 10 000 euros, à condition d'être dans une boîte scellée. Le Megatron G1, toujours de 1984, peut valoir entre 2 000 et 5000 euros. Mais ce n'est rien en comparaison du modèle exclusivité japonaise Black Zarack de 1988, dont la valeur est estimée à 10 000 euros, ou encore du Lucky Draw Gold Figures, une figurine commercialisée en série limitée et qui peut se vendre aujourd'hui pour au moins... 15 000 euros. Rien que ça !

Ça laisse rêveur, n'est-ce pas ?

Alors, n'hésitez pas à jeter un œil dans vos vieux cartons, car il n'est pas impossible que vous y trouviez ce genre de petit trésor.