Ce nouveau marquage rouge pourrait remplacer les panneaux de signalisation sur les routes

Ce marquage rouge peint au sol a la même fonction peu importe le pays dans lequel on se trouve. Voici comment il fonctionne.

Les villes redoublent d’inventivité et d’ingéniosité pour assurer la sécurité des automobilistes sur les routes. On pense par exemple aux « dents du dragon » qui font fureur en Espagne. Ou bien ce marquage rouge qui fait, petit à petit, son entrée en France.

Il existe un marquage rouge similaire qui se répand de plus en plus sur les routes du monde. Il ne s’agit pas de street art comme on peut en retrouver dans certaines villes avec des passages piétons transformés en fresque murale.

Cette ligne rouge a une fonction bien précise : celle d’inciter les conducteurs -automobilistes ou motards- à ralentir. Mais pas n’importe où. C’est pour cela que la couleur n’est pas choisie au hasard et que les autorités ont opté pour le rouge.

Un procédé simple mais efficace partout dans le monde

Crédit photo : FotografieLink/ iStock

Comme l’expliquent plusieurs médias, il s’agit d’un tour de passe-passe mental. Ainsi, lorsque les automobilistes ont l’impression de circuler dans un espace restreint, leur cerveau envoie un signal pour ralentir. Dès lors, ce marquage rouge a été peint à l’approche d’intersections, attirant l’attention des conducteurs afin qu’ils ralentissent sans s’en rendre compte.

Le procédé est malin et efficace. Un panneau peut facilement passer inaperçu ou être malencontreusement ignoré. Tandis que lorsque les conducteurs aperçoivent un espace plus réduit au sol, ils ont plutôt tendance à ralentir car leur cerveau interprète cela comme un potentiel danger. Et contre toute attente, les conducteur prêtent attention au marquage de couleur.

Crédit photo : Telemadrid / YouTube

Ce procédé est actuellement testé un peu partout sur la planète et peu importe l’endroit du globe, le marquage fonctionne pareil pour tout le monde. En Espagne, ce marquage est peint à proximité des écoles et des endroits fréquentés par piétons et véhicules. Le média Bloomberg indique que la ville de New York a même observé une chute de 37% des accidents de voitures impliquant des piétons.

Le marquage rouge semble plus efficace et pourrait donc remplacer les panneaux, plus coûteux qu’une ligne de peinture.