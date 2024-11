Protéger votre domicile et vos aménagements extérieurs

Locataire, propriétaire ou copropriétaire, l’assurance habitation vous épargne bien des tracas en cas de sinistre. Mais comment ça marche ? Que couvre-t-elle exactement ? Et si vous avez un jardin, une terrasse ou même une piscine privée, est-il possible de les protéger aussi ? Faisons le point.

L’assurance habitation : les garanties de base

Si vous êtes locataire ou copropriétaire, la souscription à une assurance habitation est un passage obligé. La loi l’exige systématiquement. Si vous êtes propriétaire, elle n’est pas obligatoire, mais elle n’est jamais de trop en cas de pépin. Aussi appelée « multirisques habitation » (MRH), cette assurance couvre les principaux incidents qui pourraient toucher votre logement ou vos biens (incendies, dégâts des eaux, bris de glace, cambriolage, etc.). Elle inclut aussi la responsabilité civile qui prend en charge les dommages causés à autrui.

Concrètement, une assurance habitation classique couvre :

. Les biens mobiliers : vos meubles, vos appareils électroménagers et vos objets personnels.

. Le logement lui-même : les murs, le toit, le sol et certaines installations fixes.

. La responsabilité civile : si un incident, comme une fuite d’eau, par exemple, cause des dommages à un voisin, l'assurance s’occupe de l’indemnisation.

Les aménagements extérieurs sont-ils protégés par l'assurance habitation ?

Comme nous l’avons vu, votre assurance habitation prend soin de l’intérieur de votre maison. Mais qu’en est-il de vos installations extérieures ? Piscine, jardin, terrasse, abri de jardin… Ces équipements ne sont pas inclus systématiquement dans les garanties de base. Souvent, il faut souscrire des options supplémentaires pour qu'ils soient couverts. Lorsqu'on parle d’aménagements extérieurs, on parle notamment des :

. Dépendances : vos garages, caves et autres constructions annexes, à condition qu’ils soient à moins de 10 km de votre domicile.

. Équipements extérieurs : votre mobilier de jardin, vos clôtures, vos murs, vos abris de jardin...

La garantie piscine : comment ça marche ?

Posséder une piscine privée, c'est le luxe ! Mais cela signifie aussi plus de risques (tempêtes, vandalisme, etc.). Pour sécuriser cet espace de détente, vous pouvez ajouter une garantie piscine à votre assurance habitation. Attention, cette garantie n’est appliquée que si votre piscine respecte les normes de sécurité en vigueur ! Les barrières, les alarmes et les abris sécurisés sont souvent requis pour bénéficier de la couverture.

Le non-respect de ces conditions peut d'ailleurs être lourd de conséquences. Le propriétaire s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € et l’assurance peut refuser de verser une indemnité en cas de sinistre si les normes de sécurité ne sont pas respectées !

La garantie jardin : est-elle nécessaire ?

Si vous avez aménagé un jardin ou un espace vert, il vaut mieux les protéger avec une garantie jardin. Celle-ci protège vos plantations, votre mobilier de jardin, vos clôtures et les installations fixées au sol contre différents types de sinistres :

. Les phénomènes climatiques : elle vous protège des tempêtes, de la grêle et d'autres intempéries.

. Les incendies et les explosions : vous êtes couvert en cas d'accidents impactant vos aménagements extérieurs.

. Le vandalisme et le vol : certains objets coûteux, comme vos outils de jardinage, peuvent aussi être inclus dans la couverture.

Bon à savoir : certains incidents, comme le vol de mobilier non sécurisé ou les dégâts causés par des animaux, sont souvent exclus. Pensez à bien lire les détails de votre contrat.

Choisir une assurance habitation : mode d’emploi

Avant d'arriver à l’étape de la souscription, il faut trouver une formule d’assurance habitation qui correspond aux spécificités de votre logement et à vos aménagements extérieurs. Voici comment procéder :

. Définissez vos besoins : commencez par faire l’inventaire de vos installations intérieures et extérieures et évaluez leur valeur. Si vous avez un jardin avec du mobilier ou un barbecue haut de gamme, par exemple, il vous faudra une couverture sur mesure.

. Comparez les offres : chaque assureur propose des niveaux de protection et des tarifs différents. Aidez-vous d’un comparateur en ligne pour repérer les offres qui répondent le mieux à vos besoins et à votre budget.

. Examinez les exclusions de garanties : jetez un coup d’œil aux petites lignes ! Certaines exclusions peuvent limiter vos garanties, alors lisez bien chaque contrat pour éviter les mauvaises surprises en cas de pépin.

Comment est calculée votre prime d'assurance habitation ?

Avant de fixer le montant de votre prime d’assurance habitation, l’assureur prend en compte plusieurs éléments :

. La valeur de votre logement et des biens assurés : plus ils sont précieux, plus le montant de la cotisation augmente.

. La localisation : certaines zones sont plus exposées aux risques de catastrophes naturelles et cela impacte le coût de l’assurance.

. Le montant de la franchise : une franchise plus basse, c’est souvent une cotisation plus élevée.

Par ailleurs, les primes peuvent être payées en une seule fois ou en plusieurs échéances (mensuelles, trimestrielles), en fonction de vos préférences et des conditions de votre contrat.



Une bonne assurance habitation doit s’adapter à votre mode de vie et à vos besoins qui peuvent changer avec le temps. Pensez donc à comparer les offres et à ajuster votre contrat régulièrement pour être toujours bien couvert !