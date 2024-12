Serrure connectée : une révolution pour la sécurité de votre maison

Les données récentes montrent une augmentation des cambriolages en France. Dans ce contexte, la serrure connectée apparaît désormais comme une solution incontournable pour la protection d’un logement. Elle améliore aussi l'expérience utilisateur grâce à ses fonctions avancées.

Qu’est-ce qu’une serrure connectée ?

Une serrure connectée permet un pilotage à distance tout en renforçant la sécurité de votre habitation.

Le fonctionnement d’une serrure connectée

Par rapport à un modèle traditionnel, une serrure connectée intègre une partie électronique qui autorise un pilotage depuis un smartphone, offrant ainsi des fonctions supplémentaires telles que l’ouverture et la fermeture à distance. Pour éviter tout blocage en cas de perte du téléphone mobile ou de panne de courant, les fabricants de serrures connectées prévoient des solutions de secours comme un pavé numérique ou une clé physique.

Un élément de votre système de sécurité domestique

La serrure connectée fait partie d’un ensemble incluant d’autres éléments de sécurité comme l’alarme, les détecteurs de mouvements ou les caméras de surveillance. La souscription à un système de télésurveillance renforce la sécurité du logement lors d’une absence prolongée, en prévenant immédiatement un service d’intervention. L’installation d’un système de sécurité domestique doit être réalisée par un professionnel pour une solution parfaitement adaptée à la configuration des lieux.

Quels sont les avantages d’une serrure connectée ?

Pourquoi choisir une serrure connectée ? Les technologies utilisées confèrent à la serrure connectée différents avantages par rapport à un modèle traditionnel.

Le suivi des entrées et sorties

Grâce à l’historique des ouvertures et fermetures, vous pouvez vérifier qui entre, sort et à quel moment. Si vous avez des enfants, cela s’avère pratique et rassurant. Vous savez s’ils sont bien rentrés après l’école. Quand des prestataires doivent passer à votre domicile, c’est une tranquillité d’esprit. Vous connaissez exactement leurs heures d’arrivée et de départ. Les notifications en temps réel vous garantissent par ailleurs d’être alerté immédiatement.

La détection anti-intrusion

En plus de verrouiller l’accès, les serrures connectées les plus récentes utilisent des capteurs de vibration et l’intelligence artificielle pour détecter rapidement les tentatives d’intrusion. Elles peuvent déclencher l’alarme pour dissuader les intrus et envoyer une alerte à un service de sécurité afin d’assurer une intervention rapide. Un cambriolage représente une épreuve traumatisante pour les victimes. La détection anti-intrusion empêche les menaces de se concrétiser.

La création et révocation des accès

Pour l’hébergement d’un proche ou le passage d’un prestataire en votre absence, il est possible de générer des accès temporaires, puis de les révoquer lorsqu’ils ne seront plus nécessaires. À titre d'exemple, vous pouvez fournir un accès d’un week-end à un ami ou durant une heure à un électricien. Par rapport à des clés physiques, vous n’avez pas à vous soucier de la perte ou de la duplication à votre insu. Les habitants permanents d’une maison intelligente peuvent naturellement disposer d’accès sans aucune limite de validité. Cette flexibilité fait de la serrure connectée un outil à la fois sécurisé et pratique.

À qui s’adressent les serrures connectées ?

La sécurisation d’un accès se révèle essentielle dans de nombreuses situations. Elle n’est pas réservée aux maisons et aux appartements.

Aux particuliers

Les serrures connectées s’installent sur la porte d’une maison ou d’un appartement. Elles servent aussi bien dans une résidence principale ou secondaire dont vous voudriez renforcer la sécurité, que dans un appartement mis en location de courte durée dont vous aimeriez gérer facilement l’accès sans avoir à vous déplacer.

Aux entreprises

Installer une serrure connectée présente un intérêt pour la porte principale d’une boutique, d’un espace de stockage, d’un bureau ou de toute autre zone sensible. Elle est ainsi couramment utilisée dans les chambres d’hôtel, les espaces de cotravail ou les salles des centres de formation.