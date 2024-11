Ce nouveau radar peut vous flasher même si vous respectez les limitations de vitesse

Un radar inédit va bientôt être installé dans toute la France et il risque de ne pas plaire aux automobilistes, puisqu’il peut vous verbaliser même si vous respectez les limitations de vitesse.

Pour nous obliger à respecter le Code de la route, comme les limitations de vitesse, de nombreux radars ont été installés sur les routes de France. Prochainement, un nouveau radar devrait faire son apparition dans notre pays, et il risque de ne pas plaire aux automobilistes à cause de son fonctionnement particulier.

Crédit photo : iStock

En effet, avec ce radar, vous risquez de vous faire flasher même si vous respectez les limitations de vitesse. On vous explique pourquoi.

Ce radar intelligent, nommé Hydre, a été développé par Bruitparif, le centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France. Selon L'Automobiliste, il a été conçu non pas pour sanctionner les automobilistes qui roulent trop vite, mais ceux qui font trop de bruit. En effet, le bruit occasionné par les voitures peut être très dérangeant pour les habitants qui vivent près de la route, comme pour cet enfant qui avait installé un faux radar devant chez lui pour lutter contre ce fléau.

Crédit photo : iStock

En créant ce nouveau radar, le but de l'entreprise est de limiter les nuisances sonores, dont la limite a été fixée à 85 décibels. En France, la plupart des voitures ne dépassent pas cette limite. Les radars seront surtout une menace pour les véhicules équipés de pots d’échappement modifiés. Avec son antenne et ses capteurs, le radar est capable de mesurer le niveau sonore de chaque véhicule qui passe à côté de lui. Après une première phase d’expérimentation dans sept communes françaises, le dispositif devrait être élargi dans toute la France.

“Les résultats obtenus sont très encourageants, notamment du fait qu’il est possible pour Hydre de détecter les véhicules excessivement bruyants dans une zone d’environ 15 mètres de part et d’autre du radar, et ce, même dans une scène complexe avec plusieurs véhicules présents simultanément. Durant la période de test, Hydre a été capable de détecter, selon les sites et leur volume de trafic, entre 10 et 44 véhicules en moyenne par jour qui ont émis un bruit au passage supérieur au seuil de détection fixé pour cette première phase d’expérimetation”, précise Bruitparif sur son site internet.