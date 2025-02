“Autant que 2 parts de camembert” : ce yaourt que tout le monde consomme est beaucoup plus calorique que l'on pensait

À travers une étude, l’association UFC-Que Choisir a révélé quel était le yaourt le plus calorique. Et il ne s’agit pas forcément de celui auquel on penserait de prime abord.

Dans les rayons des produits frais, les yaourts gardent toujours un intérêt particulier de la part des consommateurs. Considérés comme des desserts gourmands mais peu caloriques, les yaourts se retrouvent souvent sur les tables comme un encas léger et idéal pour compléter un repas. Or, certains yaourts sont beaucoup plus caloriques que l’on pourrait croire.

L’association UFC-Que Choisir a voulu le voile sur les yaourts les plus caloriques. D’emblée, le fameux skyr, à mi-chemin entre le yaourt et le fromage, est considéré comme le produit laitier le plus calorique, au même titre que les yaourts à la grecque. Mais selon l’association, ce n’est pas le cas.

Crédit photo : iStock

Un yaourt aussi calorique que deux parts de camembert

En effet, un autre yaourt, très consommé, trône à la place de ce classement peu flatteur. Il s’agit du célèbre petit suisse. Très populaire et considéré comme un encas léger, il serait en réalité une véritable bombe calorique selon UFC-Que Choisir.

“Au coude à coude avec les yaourts à la grecque avec 10% de matières grasses. Une portion de ces produits apporte autant de gras que 2 tranches de camembert et contient jusqu’à trois fois les calories d’un yaourt de vache partiellement écrémé"

Crédit photo : D.R. / Wikipedia

Ainsi, pour 100 grammes de petit suisse, on compte en moyenne 140 calories, ce qui représente un taux extrêmement élevé en comparaison des autres produits laitiers vendus dans les supermarchés.

Les spécialistes recommandent alors de consommer des produits à 0% à base de lait de lait de vache, de chèvre, et de brebis. En effet, ces yaourts allient une faible teneur en graisses et une richesse en protéines et en calcium.