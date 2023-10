Ce produit naturel et pas cher est redoutable pour éradiquer les punaises de lit

Vous l’ignorez peut-être, mais ce produit naturel est particulièrement efficace pour éradiquer les punaises de lit.

Depuis plusieurs semaines, la France fait face à une recrudescence de punaises de lit. Résultat : l’Hexagone est en proie à une psychose générale concernant ces petites créatures qui adorent se cacher dans la literie où elles pondent leurs œufs.

En 2017 et 2022, plus d’un foyer français sur dix a été infesté par des punaises de lit, rapporte l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Crédit photo : iStock

Pour se débarrasser de ce fléau, certaines personnes préfèrent faire appel à des professionnels. Le hic ? Les traitements contre les punaises de lit coûtent une petite fortune.

Fort heureusement, il existe des astuces permettant d’éradiquer ces nuisibles sans se ruiner. C’est notamment le cas de ce produit naturel connu pour son efficacité.

Cet insecticide naturel est très efficace contre les punaises de lit

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais la terre de diatomée est un insecticide redoutable pour éradiquer les punaises de lit. Par chance, ce produit se trouve facilement sur internet ou en grande surface.

La terre de diatomée se décline en plusieurs formes : en poudre grisâtre ou directement en spray. Ce biocide - composé de fossiles d’algues marines - attaque la pellicule de cire qui protège les carapaces des punaises.

Crédit photo : istock

Sa texture collante peut contaminer une colonie entière car elle se fixe sur plusieurs congénères. Contaminés, les insectes deviennent plus faibles et meurent. Pour ce faire, veillez à saupoudrer de la terre de diatomée le long des plinthes, autour des meubles et du lit pour former une barrière protectrice ou encore dans les fissures.

Sans réelle surprise, ce produit doit être manipulé avec précaution. Bien que non toxique pour l’homme, il ne doit pas être ingéré ou inhalé. La raison ? La terre de diatomée peut provoquer des irritations respiratoires. C’est pourquoi il est recommandé de porter un masque, des gants et une paire de lunettes de protection.